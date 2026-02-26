In januari werd bekend dat Rafael van der Vaart en Raymond van Barneveld de handen ineen hebben geslagen. De oud-topvoetballer geeft de darter tips en advies. Inmiddels is er ook in Engeland een voormalig Premier League-speler die een darter een handje helpt.

Chelsea-legende John Terry heeft namelijk advies gegeven aan Stephen Bunting, al is dit niet in een samenwerkende vorm zoals bij Van der Vaart en Van Barneveld het geval is.

Venijn

In de podcast Double Tops gaf Terry de darter de nodige adviezen. Volgens de voormalig verdediger moet Bunting namelijk meer venijn tonen om zijn tegenstanders uit balans te brengen en van hun stuk te brengen.

"Ik moet zeggen: hij lijkt me de aardigste vent die je ooit zult ontmoeten", zo begon Terry. "Als ik darts kijk, en vooral hem, dan wil ik een beetje meer venijn zien."

Hoe Bunting meer venijn moet tonen? "Geef iemand gewoon een duw of zorg voor iets kleins om mensen uit hun concentratie te halen", zo oppert Terry. "Maar dan moet je wel die ‘dark arts’ aanspreken en denken: ‘Oké, hoe kan ik mijn walk-on nummer nóg langer laten duren?’ Ik wil als tweede opkomen. In de eerste set laat ik zogenaamd per ongeluk mijn pijlen vallen."

"Je moet dat soort dingen inzetten, en hij moet dat ook doen omdat hij zó aardig is. Ik wil een gemenere Stephen Bunting zien", zo besloot de Champions League-winnaar uit 2012.

Van der Vaart & Van Barneveld

Eind januari maakte Rafael van der Vaart bekend dat hij Barney gaat bijstaan en hem de juiste richting probeert op te helpen. Bij de NOS verklaarde de oud-voetballer zijn beweegredenen. Vooral het sukkelen op de toernooien, deed 'fan' Van der Vaart pijn de afgelopen jaren.

Hoe Van der Vaart precies hulp ging bieden, wist hij overigens nog niet. "Ik kan niets beloven, maar ik ga mijn best doen. Als er iemand niet naar de sportschool gaat, dan ben ik het. Maar ik heb tegen hem gezegd dat ik met mijn netwerk mijn best ga doen."