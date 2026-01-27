Dat Raymond van Barneveld en Rafael van der Vaart gaan samenwerken om de dartslegende weer op het juiste pad te krijgen, kwam maandag als een donderslag bij heldere hemel. In de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door reageert oud-prof en goede vriend Vincent van der Voort ook vol verbazing. Hij komt echter ook met een opmerkelijke wending.

"Ik had hier geen rekening mee gehouden, het is een aparte samenwerking", vindt Van der Voort, die heel benieuwd is hoe het gaat uitpakken. "Raymond heeft die noodkreet uitgeslagen (na het WK darts, red.) dat hij hulp nodig heeft. Maar hij zei dat hij iemand nodig heeft die 24/7 bij hem is. Daar vind ik Van der Vaart niet het type voor. Ik ben heel benieuwd hoe hij er naar kijkt." Van der Voort weet dan iets te vertellen wat de samenwerking een opmerkelijke wending geeft.

Damián van der Vaart

"De zoon van Rafael komt regelmatig bij ons in de dartswinkel", zegt Van der Voort, die met zijn vrouw en zoon een dartswinkel in Zaandam runt. "Die kan leuk darten, dus misschien kan hij met Raymond trainen, heeft hij er meteen een trainingspartner bij." Damián van der Vaart is 19 jaar oud en voetbalt bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij hoopt snel in de voetsporen van zijn vader te kunnen treden met zijn debuut in Ajax 1, maar is wat darts betreft al een treffende gelijkenis met zijn vader.

'Een echte dartsliefhebber'

Van der Vaart 'senior' was en is volgens Van der Voort een echte dartsliefhebber. "Toen we veel toernooien in Duitsland speelden en hij nog bij HSV zat, kwam hij regelmatig langs. Toen hij geblesseerd was bij Ajax (in de beginperiode van zijn voetbalcarrière, red.) heeft hij acht maanden lang alleen maar staan gooien. Dat vond hij leuk om te doen. Maar toen kreeg hij een relatie met Sylvie Meis en werd het allemaal minder. Hij is wel echt een dartsliefhebber."

'Unieke samenwerking'

Van der Voort is dan ook benieuwd hoe de samenwerking met Van Barneveld uit gaat pakken. "Ze gaan eerst een kop koffie drinken en we zullen dat gesprek af moeten gaan wachten wat er uit komt. Het zou wel mooi zijn voor een documentaire, want ik ben heel benieuwd. Het is wel leuk om te volgen, zo'n unieke samenwerking. We hebben met Dirk Marcellis (oud-international Oranje en voormalig verdediger van AZ en PSV, red.) al een voetballer die wat met darts doet. Hij is sportpsycholoog en praat bijvoorbeeld veel met Gian van Veen. Maar dit is van een hele andere orde."

