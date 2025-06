De Nederlandse darters zijn uitstekend begonnen aan de World Cup of Darts. Danny Noppert en Gian van Veen lieten geen spaan heel van Italië. Ze gooiden samen niet alleen het hoogste gemiddelde van de openingsdag tot dan toe, ze zetten ook een nog niet geziene score neer in Frankfurt.

Noppert liet meteen in de eerste leg zien dat ze goeie afspraken hebben gemaakt onderling. Van Veen gaat namelijk liever naar de hoek van dubbel-16 en dubbel-8, terwijl Noppert liever op dubbel-20 en dubbel-10 gooit. Maar hij had met één pijl in zijn hand 64 over. Hij stapte even terug, rekende en gooide triple-16 om Van Veen op dubbel-8 weg te zetten. Die waardeerde dat en beloonde het teamwork door de eerste leg meteen binnen te slepen.

BIG WIN FOR THE NETHERLANDS 🇳🇱



A 95.43 average in a very accomplished display from Gian van Veen and Danny Noppert as they blitz Italy in Group A.



📺 https://t.co/UfXH46Ws3Q#WCOD25 | First Round pic.twitter.com/eYljlSOyGd — PDC Darts (@OfficialPDC) June 12, 2025

Goed teamwork

Van Veen bewees in de derde leg zijn scorende waarde door de eerste keer 180 te gooien en Nederland daarmee op één leg van de winst te zetten de Italianen, die vorig jaar de kwartfinale nog haalden. Noppert moest even uitwijken naar dubbel-16, maar deed dat met één pijl meteen. Een leg later was de wedstrijd al klaar en boekte Nederland de eerste whitewash van het toernooi: 4-0. Vrijdagavond wacht met Hongarije de laatste tegenstander van de groepsfase. Italië en de Hongaren spelen op vrijdagmiddag eerst tegen elkaar.

𝗣𝗗𝗖 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝘎𝘳𝘰𝘶𝘱 𝘈



4️⃣ NETHERLANDS (95.43)🇳🇱

0️⃣ ITALY (75.14)🇮🇹



📊92.50 scoring average

🎙Two 180s

🎯67% checkout in darts

▪️80% in turns#WCOD25 #PremDartData pic.twitter.com/MH7hYZFqxc — PremiumDartdata (@PremiumDartData) June 12, 2025

Angstgegner België door

In de wedstrijd voor de Nederlanders stond België op het podium, ook een outsider voor de titel. Met Mike De Decker en Dimitri van den Bergh vormen onze zuiderburen weer een sterk koppel, ook nu vaste klant Kim Huybrechts er niet bij is. Zij begonnen voortvarend aan hun toernooi met een 4-1 zege op Letland. België is traditioneel een angstgegner voor Nederland op de World Cup, want de afgelopen jaren liepen Michael van Gerwen en zijn koppelpartners regelmatig tegen de Belgen aan.

