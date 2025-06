Gian van Veen debuteert op de World Cup of Darts. Het Nederlandse dartstalent (23) koppelt samen met Danny Noppert voor Nederland. In zijn nog jonge (en al succesvolle) carrière kampte hij twee keer met de gevreesde dartsziekte 'darteritus'. Hij ziet op de World Cup collega Jules van Dongen ook worstelen.

Van Veen wordt gevraagd om advies hoe om te gaan met darteritus, waarbij een mentale blokkade ervoor zorgt dat een speler zijn pijlen niet meer los kan laten. Van Dongen, de Amerikaanse darter met Nederlandse roots, lijkt er ook last van te hebben. Al is er bij hem mogelijk meer aan de hand dan dat. Van Veen doet in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door uit de doeken hoe hij ermee omging.

'Dat was een stuk erger'

"Ik heb twee keer darteritus gehad. De eerste keer was wat minder erg. Ik was toen 15 of 15 jaar oud. Ik had er wel last van, maar ik gooide toen nog niet zo'n hoog niveau en niet zoveel toernooien. Dat was dus nog wel te behappen. Toen ben ik van stijl veranderd en kreeg ik het rond mijn zeventiende of achttiende weer. Dat was een stuk erger. Alleen, ik begon wel steeds beter te spelen, hoe gek dat ook klinkt. Ik heb er daardoor toen nooit over nagedacht om te stoppen."

'Ontzettend pijnlijk om te zien'

Van Dongen heeft volgens ex-profdarter Vincent van der Voort geen last van darteritus, maar van meer algehele malaise. "Die is zijn hele stijl kwijt. Die is gaan lopen klooien en nu krijgt hij het niet meer zoals het was. Als je darteritus hebt en je stopt, weet ik niet of dat zin heeft. Dat is gewoon puur een mentaal iets. Maar Jules is met zijn stijl aan het klooien geweest, daarom kan hij beter resetten. Het is ontzettend pijnlijk om te zien bij hem, vooral omdat je weet wat hij kan."

