Danny Noppert is maar wat blij dat hij met Gian van Veen de eerste wedstrijd op de World Cup of Darts overtuigend gewonnen heeft. De Nederlandse topdarter had bij verlies tegen Italië 's middags in actie moeten komen en daar is hij geen fan van. "Uitslapen is ook lekker", zei hij met een lach na afloop van de partij.

De groepsfase is nog niet overleefd, maar door de eclatante 4-0 zege op Italië is de volgende ronde wel dichtbij. Vrijdagavond wacht de partij tegen Hongarije, dat eerst 's middags nog tegen Italië moet. "Ik vind het zeker lekker om 's avonds pas te hoeven spelen", was Noppert eerlijk voor de camera van de Belgische televisiezender VTM. "Ik ga niet mijn problemen allemaal uitleggen nu, maar dat we uit kunnen slapen is lekker ja."

Problemen met meerdere duels op één dag

Noppert is bezig aan een van zijn mindere seizoenen van de afgelopen jaren. Het gaat voor de tweede Nederlander van de wereldranglijst (achter Michael van Gerwen) vaak mis als hij meerdere wedstrijden op één dag moet spelen. Die problemen werden eerder al gespot door Vincent van der Voort en Damian Vlottes, die er in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door al uitgebreid op in gingen.

'Weinig tegenstand gehad'

Maar nu op de World Cup is het voorlopig niet aan de orde en heerst er feeststemming in het Nederlandse kamp. "We hadden veel plezier op het podium en hebben ervan genoten. Maar we hebben ook weinig tegenstand gehad. Ik ben zeker trots hoe we er stonden en op de overwinning. Natuurlijk ben ik blij met Gian, hij is een topper en een groot talent voor de toekomst. Ik ben zeer trots om voor Nederland uit te komen, met Gian."

'Droom die uitkwam'

Voor Van Veen (23) was het zijn debuut in het oranje shirt van Nederland op de World Cup of Darts. Na wat opstartproblemen vond hij snel genoeg zijn ritme. "Ik heb lang nagedacht over mijn debuut en het was een droom die uitkwam. Het teamwork was goed. Het was nog zoeken voor mij in het begin, maar Danny begon goed en dat gaf mij veel vertrouwen en rust waardoor ik beter begon te gooien. We hadden plezier samen en dat is belangrijk."

