Kevin Doets is de laatste Nederlander die naar de tweede ronde van het WK darts gaat. De in Zweden woonachtige Nederlander liet een paar zwakheden zien, maar won uiteindelijk wel met 3-1 van Matthew Dennant. Daarmee komt de teller van Nederlanders in de tweede ronde officieel op 9 uit.
Doets kende vorig jaar een uitstekend WK door onder andere een knappe zege op Michael Smith. Daarna kende hij een tegenvallend jaar, waarin hij niet op zijn best was op de TV-toernooi en ook op privégebied kende hij geen goed jaar. Doets ging uit elkaar met zijn Zweedse vriendin, waarmee hij een kind heeft. Voor de wedstrijd tegen Dennant liet Hawkeye echter voor de camera van ViaPlay weten dat hij in vorm is richting het aankomende WK waar hij dus regelmatig goed gooit.
Wisselende start
De in Zweden woonachtige Doets begon uitstekend aan de wedstrijd tegen Dennant. Met een 152-finish liet hij gelijk zien op afspraak te zijn, maar daarna zakte het wat in. Dennant hield zijn eigen legs en Doets miste toch een aantal dubbels om de set vroegtijdig binnen te trekken. Uiteindelijk kwam het dus op een beslissende leg aan en ook daar miste Hawkeye een aantal pijlen op de dubbel. Dennant stapte op het juiste moment in en pakte de laatste leg en daarme de set van Doets af.
Comeback
De comeback van Doets was echter sterk. Hij liet Dennant gelijk zien dat hij niet onder de indruk was en pakte de eerste twee legs in de set die de Engelsman begon. Onnodig werd het geen 3-0, maar de tweede set ging wel met 3-1 naar Doets. Hawk Eye mocht daarna weer beginnen met de set, maar werd direct weer gebroken door Dennant. De Engelsman hield ook zijn eigen leg, maar miste een hand setpijlen. Doets won vervolgens drie legs op rij en sleepte set drie voor de poorten van de hel vandaan.
In set 4 pakte Doets nog een heerlijke 120-finish mee en uiteindelijk sleepte hij ook set 4 met redelijk spel binnen nadat Dennant weer wat setpijlen miste. De Nederlander komt daarmee de schrik van set 1 te boven, wint drie sets op rij en verslaat Dennan met 3-1. Daarmee staan er officieel negen Nederlanders nu in de tweede ronde. Niels Zonneveld, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen, Wessel Nijman, Gian van Veen, Dirk van Duijvenbode, Wesley Plaisier, Danny Noppert en dus Doets. Laatstgenoemde treft in de volgende ronde de Keniaanse sensatie David Munyua.
