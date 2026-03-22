Michael van Gerwen liet zondagavond zien wat hij waard is. De Nederlandse topdarter won van Ryan Joyce in de kwartfinale van de Belgium Darts Open en staat daardoor voor het eerst in een jaar weer in de halve finale van een Euro Tour.

Van Gerwen toont in het Belgische Wieze eindelijk weer eens zijn klasse. De drievoudig wereldkampioen won zaterdagavond met 6-4 van Michael Mansell. Zondagmiddag versloeg hij in de derde ronde ook Gurney, met een gemiddelde van ruim 108. Gurney gooide zelf zelfs ruim 109 gemiddeld, zijn beste wedstrijd ooit op een Euro Tour.

In de kwartfinale nam Van Gerwen het op tegen Ryan Joyce. Het werd een spannende partij. De Nederlander opende sterk tegen Joyce en gooide in het begin gemiddeld rond de 114. Later zakte dat terug naar 99,57 door wat mindere legs. Joyce kon met zijn finishes nog redelijk bijblijven, maar daarna werd het verschil snel groter. Uiteindelijk won van Gerwen met 6-4. Daardoor staat hij voor het eerst in een jaar tijd weer in de halve finale van een Euro Tour.

Knappe prestatie Niels Zonneveld

Eerder op de avond bereikte Niels Zonneveld ook al de halve finale. Door de 6-3 zege op landgenoot Danny Noppert behoort hij tot de laatste vier in de Belgian Darts Open.

Een ronde eerder zorgde Zonneveld al voor een grote verrassing. De 27-jarige Nederlander won in de achtste finales met 6-5 van wereldkampioen Luke Littler en schakelde hem daarmee uit.

Het duel tussen Zonneveld en Littler was van hoog niveau en bleef tot het einde spannend. Bij een stand van 5-5 stond Zonneveld nog op 147. Die finish gooide hij knap uit, waardoor hij Littler verrassend naar huis stuurde.

Halve finales

Zonneveld speelt in de halve finale tegen Jonny Clayton. Van Gerwen neemt het op tegen oud-wereldkampioen Luke Humphries. Op zondagavond weten we of een Nederlander er met de eindzege vandoor gaat.