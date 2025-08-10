Darter Danny van Trijp heeft geschiedenis geschreven. De 28-jarige Nederlander uit Etten-Leur zorgde zaterdagnacht voor een bijzonder moment in Engeland. Hij gooide een negendarter.

De Nederlandse darter gooide de perfecte leg in de finale van de Modus Super Series. Daar wordt weleens vaker een negendarter gegooid - ook door Nederlanders - maar nog nooit lukte dit met live publiek. Van Trijp gooide de negendarter op de klassieke manier: 180, 180, 141 (via dubbel 12).

Negendarter

Het publiek in Southampton ging helemaal uit hun dak. Maar Van Trijp reageerde zelf koeltjes, alsof hij iedere dag een negendarter gooit. Zijn tegenstander Dean Finn kon het moment wel waarderen en gaf hem een stevige handdruk. Meer kon hij ook niet doen, want hij had niets te vertellen in de finale. Van Trijp won met 4-0 in legs en gooide een fenomenaal gemiddelde van 120.24.

DANNY VAN TRIJP HAS HIT THE FIRST EVER MODUS SUPER SERIES 9️⃣ DARTER WITH AN AUDIENCE!!!!!! 🤩 😱 🎯



DVT MAKES MSS HISTORY WITH THE FIRST EVER PERFECT LEG ON A SATURDAY NIGHT AND HE'S AVERAGING OVER 132!!!!🔥



JUST LISTEN TO THAT CROWD ROAR!!!!🔊 pic.twitter.com/nUm2IJd85C — MODUS Super Series (@MSSdarts) August 9, 2025

Prijzengeld

Hoewel de Super Series niet het grootste dartsevent is, zijn er genoeg centen te verdienen. Van Trijp verdient naast een bedrag dat hij per dag krijgt de hoofdprijs van 5772 euro (5000 pond). Hij krijgt ook een ticket naar de zogenaamde Champions Week, waar de uiteindelijke winnaar dik 23.000 euro verdient.

WK darts

Van Trijp is geen onbekende in de dartwereld. Hij won in 2022 een toernooi op de Challenge Tour, het tweede niveau van het profdarten. Datzelfde jaar maakte hij zijn debuut op het PDC WK darts, waar hij dartslegende Steve Beaton in de eerste ronde versloeg. Jonny Clayton was vervolgens met 3-0 te sterk.

In 2023 en 2024 was Van Trijp te vinden op de professionele tour als tourkaarthouder, maar hij wist zichzelf niet in de top 64 van de wereld te spelen. Ook stond hij drie keer op de UK Open, met de tweede ronde als beste resultaat. Zijn tweelingbroer Wesley van Trijp is ook een goede darter.