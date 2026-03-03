De UK Open is één van de meest bijzondere toernooien van de dartskalender. Jaarlijks nemen liefst 160 deelnemers het tegen elkaar op in een open loting. Iedereen kan dus tegen iedereen loten en elke ronde weer is er een nieuwe loting. Het maakt hét ideale toernooi van stunts en sensaties, vergelijkbaar met de FA Cup in het voetbal. Alles wat je moet weten over de 2026-editie lees je hieronder.

Butlins Resort in Minehead is van 6 tot en met 8 maart het decor voor het grootste dartstoernooi van de PDC. Het WK verbleekt er bij met 128 deelnemers, want aan de UK Open doen er 160 mee. Daar zitten ook amateurs tussen, die zich konden plaatsen via Engelse kroegtoernooien en dus het deelnemersveld uniek maken. Niet voor niks wordt de UK Open ook de 'FA Cup van het darts' genoemd. Het Engelse voetbaltoernooi is het oudste bekertoernooi ter wereld en werkt volgens hetzelfde format. Van amateurs tot sterrenteams kunnen daarin elke ronde weer tegen elkaar geloot worden. Net als op de UK Open.

Geen beschermde status

Geen beschermde status voor topnamen als Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Michael van Gerwen, Stephen Bunting, Gerwyn Price en alle anderen. De top-32 van de wereld is weliswaar vrijgeloot voor de eerste drie rondes, maar daarna kan het zomaar meteen Littler tegen Van Gerwen zijn in de vierde ronde. Anderen ontspringen de dans en kunnen zomaar doorstoten tot ver in het toernooi. Niet voor niks kende de UK Open de afgelopen 9 jaar 9 unieke winnaars.

Nederlanders

In totaal zijn 25 van de 160 deelnemers Nederlands en is er dus een mooi aandeel oranje in Minehead. Het gros stroomt in in de eerste drie rondes en alleen Van Veen, Van Gerwen, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman en Dirk van Duijvenbode mogen de eerste drie rondes overslaan. Littler is de titelverdediger en won het toernooi vorig jaar voor het eerst. Noppert was in 2022 de laatste Nederlander die het toernooi won.

Prijzengeld flink omhoog

Omdat het zo goed gaat met het darts wereldwijd, kan de PDC vanaf 2026 ook meer prijzengeld verdelen over de darters. Het afgelopen WK darts was het eerste toernooi dat daarvan profiteerde en na de World Masters is nu de UK Open aan de beurt om een torenhoog bedrag te mogen verdelen. Waar de prijzenpot in 2025 nog 600.000 pond bedroeg, is dat nu maar liefst 750.000 pond. De winnaar krijgt 'maar' 10.000 pond meer, dus er sijpelt vooral meer door naar de rondes ervoor.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Verdeling prijzengeld UK Open

Winnaar: 138.000 euro

Verliezend finalist: 69.000 euro

Halvefinalisten: 40.000 euro

Kwartfinalisten: 23.000 euro

Verliezers zesde ronde: 14.300 euro

Verliezers vijfde ronde: 8600 euro

Verliezers vierde ronde: 3500 euro

Verliezers derde ronde: 2300 euro

Verliezers tweede ronde: 1435 euro

Totaal: ongeveer 865.000 euro

Meerdere borden tegelijk

Er wordt in Minehead op maar liefst acht borden tegelijkertijd gespeeld om in de eerste rondes zo snel mogelijk door te kunnen. De regie schakelt van het ene bord naar het andere om verrassingen en spektakel podium te bieden. Er zijn twee 'grote' podia met veel publiek. Borden drie tot en met acht zijn kleinschaliger en daar kunnen maar enkele tientallen fans kort op de darters toekijken.