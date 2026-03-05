De UK Open zou vrijdagmiddag beginnen met 25 Nederlanders, maar vlak voor de start van het grootste dartstoernooi van het jaar qua aantal deelnemers trok één landgenoot zich plotseling terug. In zijn kielzog maakte de PDC bekend dat er nóg een speler ontbreekt. Allebei wegens 'persoonlijke omstandigheden'.

De 29-jarige Danny van Trijp zou meedoen aan de UK Open, maar moest last minute toch verstek laten gaan. De Nederlandse darter was al geloot in het schema en zou het in de eerste ronde opnemen tegen Scott Campbell, maar de Schot krijgt nu meteen toegang tot de tweede ronde. Daarmee is hij al verzekerd van het laagste bedrag aan prijzengeld. Pas vanaf de tweede ronde verdienen de darters geld voor de ranking, maar Campbell hoeft er niet eens voor te gooien.

Viktor Tingstrom and Danny van Trijp have withdrawn from the 2026 Ladbrokes UK Open due to personal reasons.



Their opponents in their respective scheduled matches receive a Bye on Friday afternoon, per PDC Rule 3.7. pic.twitter.com/10oAMZrNpm — PDC Darts (@OfficialPDC) March 5, 2026

Nog een afmelding

In het kielzog van Van Trijp gaat ook de Zweed Victor Tingstrom niet naar de UK Open. Omdat ook hij al geloot was, krijgt zijn tegenstander een bye naar de derde ronde. Tingstrom zou in de tweede ronde instromen tegen de winnaar van de partij in de eerste ronde tussen Lewis Pearse en Niall Culleton. De winnaar van die partij mag nu de tweede ronde overslaan en gaat rechtstreeks door naar de derde ronde.

'Vanwege persoonlijke omstandigheden'

De PDC maakte de dubbele afmelding donderdagmiddag bekend en doordat er al geloot was, konden er geen reservespelers meer opgeroepen worden. Over de reden van de afwezigheid doet de PDC zakelijk. "Vanwege persoonlijke omstandigheden" is de verklaring van de dartsbond. Van Trijp speelde in 2023 op zijn tot nu toe enige WK darts. Op de UK Open speelde hij al drie keer, maar verder dan de laatste 128 kwam hij nooit.

'FA Cup van het darts'

De UK Open is met 160 deelnemers (nu 158) het grootste toernooi van het jaar. Het WK darts heeft 'maar' 128 deelnemers. De UK Open staat bekend als de 'FA Cup van het darts', verwijzend naar het bekertoernooi in het Engelse voetbal dat te boek staat als oudste toernooi ter wereld. Omdat er elke ronde weer geloot wordt en niemand een beschermde status heeft, komen er vaak verrassende namen. Niet voor niks was er de afgelopen negen jaar telkens een nieuwe winnaar.