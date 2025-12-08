De Nederlandse darter Jimmy van Schie beleefde zondag het hoogtepunt van zijn carrière door de WK-finale op Lakeside te winnen. De Nederlander was na afloop door het dolle heen en heeft nu een nieuw doel: een PDC-tourkaart behalen.

Van Schie kende een uitstekend toernooi en kwam uiteindelijk in de finale tegen een ware jeugdsensatie. De vijftienjarige Schot Mitchell Lawrie had de Nederlander bijna te pakken, maar Van Schie knokte zich terug van een 3-0 achterstand en wist uiteindelijk alsnog de titel in de wacht te slepen. De Bredanaar gooide nog bijna een 9-darter, maar die viel net niet goed voor hem. Dat leverde hem geen sympathie op van het publiek, want richting het eind begonnen de fans te juichen voor Lawrie en te fluiten bij worpen van Van Schie. Door zijn overwinning pakt Van Schie wel een prachtig bedrag aan prijzengeld van zo'n 57.000 euro.

'Wist dat ik een enorme klus te klaren had'

Voor Van Schie is de winst op Lakeside een van de grootste zeges uit zijn loopbaan. "Dit betekent zo veel voor mij. Ik heb Mitchell de hele week zien spelen hier en toen wist ik wel dat ik een enorme klus te klaren had. Hij is echt fenomenaal. Hij is zo'n toptalent en zijn ouders zijn echt fantastische mensen. In de oefenruimte is het altijd een goede sfeer met die mensen erbij", vertelt Van Schie tegenover Engelse media na de zege op Lawrie.

Van Schie had voor dit jaar twee doelstellingen voor zichzelf gesteld en die heeft de Nederlander allebei gehaald. Zo won hij na de World Masters nu dus ook het WK op Lakeside. "Het voelde alsof er weer een vuur in mij werd aangestoken. Ik ben zo blij dat het gelukt is. Twee grote doelen die ik mezelf stelde, en beide heb ik gehaald."

😱 JIMMY VAN SCHIE HAS JUST WIRED DOUBLE 18 FOR THE PERFECT LEG!



The big Dutchman just went millimetres away from becoming the first man to hit a 9-darter at Lakeside since Paul Lim! #Lakeside25 pic.twitter.com/KKTkrb6xL0 — WDF Darts (@DartsWDF) December 7, 2025

Richting het nieuwe jaar heeft Van Schie direct een nieuw doel na zijn winst op Lakeside. De Bredanaar durft al vooruit te kijken en wil terug naar de PDC. "Een PDC Tour Card. Dat is de volgende stap." Vorig jaar was Van Schie al dichtbij het behalen van de felbegeerde tourkaart, maar toen miste hij op het eind de scherpte.