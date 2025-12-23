Jermaine Wattimena tegen Scott Williams zou dinsdagmiddag weleens een knaller van een partij op het WK darts kunnen worden. De Nederlander had een paar dagen pauze tussen zijn eerste en tweede ronde en besteedde die nuttig. Tijdens zijn zege op Dominik Gruellich voelde Wattimena al dat het niet helemaal lekker zat.

"Rust gepakt, beetje getraind en een goede massage gehad. M'n schouder zat behoorlijk vast", somt Wattimena zijn pauze van het WK darts op tussen de partij tegen Gruellich en die tegen Williams dinsdagmiddag. Het blijkt een kwaaltje waar 'The Machine Gun' vaker last van heeft. "Mijn schouder zit best wel vaak vast, normaal gesproken ga ik één of twee keer per week naar de masseur. Dat had ik de vorige wedstrijd niet gedaan, dus ik voelde dat wel een beetje."

'Nu voelt het wel weer beter aan'

Wattimena geeft aan dat het niet van invloed was tijdens zijn zege op de Duitser, ondanks dat hij niet zo goed oogde als wat hij dit jaar vaker heeft laten zien. "Maar nu voelt het na de massage wel weer beter aan. Ik krijg daar geen last van. Tussen mijn schouderbladen zit het weleens vast en dat moet weleens los gemaakt worden. Dan voelt het allemaal wat soepeler. Het is nu los, dus hopelijk ben ik ook los op het podium."

'Het stoort me voor geen meter'

Hij zal op zijn best moeten zijn tegen Scott Williams, want de Engelsman maakte een uitstekende indruk in de eerste ronde én staat bekend om zijn spelletjes en showboaten op het podium. "Een gevaarlijke tegenstander, dat weet ik", analyseert Wattimena. De Nederlander gaat niet in de trucjes trappen van de Engelsman. "Ik moet gewoon lekker naar mezelf kijken en mijn eigen spel spelen. Hij moet doen waar hij zin in heeft, lekker laten gaan die jongen. Het stoort me voor geen meter."

