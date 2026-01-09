De eerste nieuwe Nederlandse tourkaarthouder bij de PDC is een feit. De darter gaat door het leven onder de naam Jeffrey Sparidaans. Dat is geen onbekende op het allerhoogste niveau, de Nederlander won al eens eerder een ticket. Andere landgenoten, onder wie Jimmy van Schie en Jeffrey de Zwaan, kwamen niet in de buurt op Q-School.

Op de eerste dag kwam Sparidaans al nét te kort voor een tourkaart. In de halve finale verloor hij van de Duitser Arno Merk, die in december nog op het WK werd uitgeschakeld door Michael van Gerwen. Die dreun blijkt niet hard binnen te zijn gekomen bij de Nederlander, want een dag later doorliep hij de route naar de halve eindstrijd nog een keer.

Ditmaal had Sparidaans zelf wat mazzel. In zijn kwartfinale tegen de Tsjech Adam Gawlas kwam hij met 5-2 achter. De Nederlander toonde mentale veekracht en trok de partij er met 6-5 uit. In de halve finale vormde de Italiaan Michele Turetta geen struikelblok: 6-2. Dus gooide de debutant van de afgelopen Lakeside (WDF WK) zich naar een tourkaart bij de PDC. Die had hij ook in 2023 en 2024 al.

Cristo Reyes grijpt tourkaart

De andere halve finale werd gewonnen door de Spanjaard Cristo Reyes. Ook dat is geen onbekende. Reyes speelde op het WK in de eerste ronde tegen de latere finalist Gian van Veen. De Spanjaard verloor toen met 3-1 in sets. Op Q-School won Reyes met 6-3 van de Duitser Matthias Ehlers. The Spartan had eerder tussen 2014 en 2021 al een tourkaart.

Zorgen om Jimmy van Schie en Jeffrey de Zwaan

In tegenstelling tot de eerste dag beleefde Jeffrey de Zwaan weinig plezier aan de oche. Hij verloor bij de laatste 128 van landgenoot Lorenzo te Hennepe. De Zwaan had donderdag meer dan een handvol matchdarts om zich van een tourkaart te verzekeren, alleen die gingen er allemaal niet in. Dus nemen de zorgen toe. Hij staat door de dagzege van Sparidaans nog wel op de achtste - en laatste plek - van de EU Q-School Order of Merit. De Zwaan heeft vijf punten.

Iets steviger staat Jimmy van Schie. De Nederlandse wereldkampioen van de WDF staat derde met zes punten. Toch zal de boomlange darter (2,07 meter) nu eens willen toeslaan. Vorig jaar was hij één wedstrijd verwijderd van een tourkaart. Van Schie verloor toen in de finale. Gedacht werd dat hij nog voldoende punten zou halen voor de ranglijst, maar het bleef destijds bij die vijf die hij kreeg voor zijn plek in de eindstrijd. Van Schie werd op legsaldo vijftiende en viel buiten de boot (de beste twaalf plaatsten zich).

Quite the collapse from Jimmy van Schie, 5-1 up to lose 6-5 to Alexander Merkx. He looked nailed on for a Tour Card last year but capitulated in the last couple of days, surely it can’t happen again? — Jay Shaw (@JayShaw180) January 9, 2026

Dit jaar staat hij nog aan de goede kant van het schema, maar zijn verleden spreekt niet in zijn voordeel. Vrijdag gaf hij een voorsprong van 5-1 weg tegen landgenoot Alexander Merkx. De Zwaan en Van Schie hebben nog minimaal één goede dag nodig om terug te keren op het circuit.

EU Q-School of Merit

In totaal zijn er zestien tourkaarten te verdienen bij de Europese Q-School. Acht daarvan gaan naar dagwinnaars, de overige acht worden via de ranglijst bepaald. Naast Van Schie en De Zwaan staan Merkx en Jurjen van der Velde er goed op. Merkx is de nummer 5, Jurjen van der Velde staat 10e. WK-ganger Andreas Harrysson is de nummer 9.