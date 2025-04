Nederlandse darters profiteren optimaal van late afmeldingen, Nathan Aspinall grote afwezige

Vlak voor de loting van Players Championship 14 plaatsvond in Rosmalen, meldden liefst drie topdarters zich nog af. Het vloertoernooi kende al weinig topnamen, maar is nog verder uitgekleed. Een geluk bij een ongeluk is dat Nederlandse darters daarvan profiteren.

Vooral de plotselinge afmelding van Nathan Aspinall is verbazingwekkend. De Engelsman haalde maandag tijdens Players Championship 13 nog de finale, waarin hij verloor van Damon Heta. Maar aangezien The Asp zich woensdag en donderdag weer moet melden voor de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy, kiest hij mogelijk nu voor zijn rust. Hij heeft zijn ranking-geld maandag al weer verdiend en kan het dus lijden.

Van Gerwen moet door

Die keuze kon Michael van Gerwen niet maken. Hij kwakkelt al maanden met zijn vorm en blessures en vloog in zijn 'thuistoernooi' in Rosmalen al in de eerste ronde. Op het tweede vloertoernooi van de week hoopt hij tegen Owen Bates weer eens wat positiefs te bewerkstelligen. Hij zag in Rosmalen eerder al Luke Humphries, Luke Littler, Stephen Bunting, Rob Cross en Joe Cullen zich afmelden voor de Pro Tour in Nederland.

Geen Dimitri van den Bergh

Naast de late afmelding van Aspinall zijn ook Dimitri van den Bergh en Scott Williams dinsdag niet meer van de partij tijdens PC14. De Belg was er maandag wel en zou meedoen, maar trok zich vlak voor zijn wedstrijd tegen Jose De Sousa terug, waardoor de Portugees 'gratis' door mocht naar de tweede ronde. De PDC communiceerde toen dat Van den Bergh ziek was geworden en dus niet kon spelen. Zijn afwezigheid voor dinsdag is dus logisch. Williams vloog er maandag in de tweede ronde uit.

Drie nieuwe Nederlanders

De één zijn dood is de ander zijn brood, is een gezegde wat ook nu weer opgaat. Door de drie no-shows vloog de PDC last minute drie Nederlandse reserves in. Jimmy van Schie, Jarno Bottenberg en Jeffrey Sparidaans mogen de vrijgekomen plekjes opvullen. Sparidaans, in februari nog winnaar van de Dutch Open, treft meteen Gerwyn Price. Bottenberg moet tegen Bradley Brooks en Van Schie treft de Pool Krzysztof Ratajski in zijn eerste ronde.