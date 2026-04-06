Het is Tweede Paasdag en daarmee tijd voor de finaledag van de German Darts Grand Prix in München, met nog vier Nederlanders. Danny Noppert won eenvoudig van Karel Sedlacek, terwijl Niels Zonneveld na een thriller won van Josh Rock. Kevin Doets en Dirk van Duijvenbode zorgden in een onderling duel voor spektakel.

Op de zondag waren er enkele grote Nederlandse successen, maar achteraf blijven toch vooral de matige optredens van Michael van Gerwen en Gian van Veen hangen. Maandagmiddag zaten er bij de laatste zestien nog vier Nederlanders. Na de middagsessie gaat het toernooi verder met liefst drie Nederlanders in de kwartfinale.

Danny Noppert

Danny Noppert mocht als eerste Nederlander het podium op tijdens de middagsessie op maandag. Hij trof de degelijke Tsjech Karel Sedlacek, maar kwam eigenlijk geen enkel moment in de problemen. The Freeze had een gemiddelde dat bijna tien punten hoger lag dan dat van zijn opponent en dat was ook terug te zien in het duel. Na de eerste legs was het nog even spannend, tot een stand van 3-2 voor Noppert, waarna de Friese darter eenvoudig uitliep tot 6-2.

Niels Zonneveld

De volgende Nederlander die aan de oche verscheen was Niels Zonneveld. Triple Z is al weken in uitstekende vorm en hoopte dat opnieuw te laten zien tegen Josh Rock. Ondanks het veel hoge gemiddelde van de Nederlander, ruim 103, werd het een enorm spannend duel. Het verschil werd nooit meer dan een leg. Uiteindelijk sloeg Zonneveld in de allesbeslissende leg toe met een break, waardoor hij met 6-5 won. Daarmee plaatst de darter uit Uitgeest zich voor de zesde keer voor een finalesessie op de Euro Tour.

Kevin Doets

De laatste twee Nederlanders die in actie kwamen in de middagsessie waren Kevin Doets en Dirk van Duijvenbode. Zij troffen elkaar en het werd een spectaculair duel. Ook al gooide Doets de ene na de andere hoge score en finish, toch kwam hij niet van Aubergenius af. Uiteindelijk moest een elfde en beslissende weg de wedstrijd beslechten. Dat deed Hawkeye het best en hij zegevierde met 6-5. Daardoor wacht voor Doets in de kwartfinale een nieuw Nederlands onderonsje tegen Niels Zonneveld.

Programma en uitslagen German Darts Grand Prix

Middagsessie

Danny Noppert 6-2 Karel Sedlacek

Jonny Clayton 6-4 Kim Huybrechts

Krzysztof Ratajski 6-4 Ross Smith

Niko Springer 4-6 Michael Smith

Josh Rock 5-6 Niels Zonneveld

Kevin Doets 6-5 Dirk van Duijvenbode

Nathan Aspinall 6-2 Martin Schindler

William O'Connor 1-6 Andrew Gilding



Avondsessie

Danny Noppert - Jonny Clayton

Krzysztof Ratajski - Michael Smith

Niels Zonneveld - Kevin Doets

Nathan Aspinall vs Andrew Gilding