Michael van Gerwen heeft zich verzekerd van een plek in de finale van de Bahrain Darts Masters. De Nederlander won met 7-2 van Gerwyn Price in de halve finale en speelt later vrijdagavond de finale tegen Gian van Veen. Die rekende af met Nathan Aspinall: 7-4.

Nadat de twee op gelijke hoogte kwamen (1-1) nam Van Gerwen de leiding en kon de Brabantse ex-wereldkampioen uitlopen. Hij had zelfs de kans om op 5-1 te komen, maar de dubbel ging er niet in, waardoor Price kon profiteren. Zo gingen de twee de pauze in met een stand van 4-2 in het voordeel van de Nederlander.

Na de pauze kon Van Gerwen vrij eenvoudig zijn marge verruimen en de zege naar zich toe trekken, al gingen de laatste paar pijlen bij beide darters wel erg moeizaam. Het lukte ze maar niet om uit te gooien. Uiteindelijk was het de Nederlander die als eerste uitgooide en een 7-2 overwinning naar zich toetrok. Hij speelt vrijdagavond omstreeks 20:30 de finale tegen Gian van Veen of Nathan Aspinall, afhankelijk van de winnaar van de tweede halve finale.

Gian van Veen

Van Veen speelde in de halve finale tegen Nathan Aspinall, die zijn reputatie als bijtertje waarmaakte. De Engelsman dreigde bij een stand van 6-4 zich helemaal terug te knokken in de partij. Had hij 65 uitgegooid, dan was dat ook gelukt. Maar The Asp faalde, waarna The Giant 48 finishte.

Kwartfinale

Eerder vrijdagavond Van Gerwen de halve finale door Engelsman Stephen Bunting in de kwartfinale te verslaan. Hij neemt het in de halve finale op tegen Gerwyn Price. Het werd 6-4 voor de Nederlander. Bunting brak Mighty Mike in zijn leg en hield daarna zijn eigen leg, waardoor hij op 0-2 voorsprong kwam.

Van Gerwen knokte zich terug en kwam op een voorsprong van 3-2, waarna Bunting de stand weer gelijk trok tot 3-3. De Engelsman miste daarna nog eens een paar pijlen, waar Van Gerwen van profiteerde en zich verzekerde van een plek in de halve finale die direct na de clash tussen Van Veen en Noppert plaatsvindt.

Lichtuitval

Vlak voordat Van Gerwen de halve finale speelde, namen Gian van Veen en Danny Noppert het tegen elkaar op tijdens een Nederlands onderonsje in Bahrein. Het duel tussen de twee Nederlandse topdarters moest echter abrupt worden stilgelegd door een bizar incident. Het stond 2-1 voor Van Veen toen het licht in de zaal om een onbekende reden plotseling uitviel en de zaal volledig donker werd. De wedstrijd werd daardoor abrupt onderbroken.

Nadat er minutenlang aan een oplossing werd gewerkt, werd het duel hervat, waarna Van Veen liet zien nog altijd in goede vorm te verkeren na zijn indrukwekkende prestatie bij het WK Darts. Het werd uiteindelijk 6-1 voor The Giant. Hij komt direct na de halve finale van Van Gerwen opnieuw in actie in de tweede halve finale tegen Nathan Aspinall.