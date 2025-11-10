De enige Nederlander die maandag bij de Grand Slam of Darts 2025 voor de oche stond is Jurjen van der Velde. De 22-jarige Groninger trof topspeler Damon Heta (de nummer 12 van de ranking) en won met 5-3. Daardoor komt hij door de groepsfase heen.

Van der Velde uit Zevenhuizen is bij het majortoernooi Grand Slam of Darts ingedeeld in groep B, met daarin ook Chris Dobey en Martin Lukeman. Toen de Nederlander begon aan zijn pot, wist hij dat Dobey al door zou gaan en Lukeman zou blijven steken in de groepsfase. En dat de winnaar van Van der Velde (die geen PDC-tourcard heeft) tegen Heta ook de achtste finale zou bereiken.

De Australische Heta heeft al een paar maanden niet zoveel laten zien, dus er leken kansen te lieggen voor Van der Velde. De nummer twee van het jeugd-WK in 2024 was in de eerste paar legs scorend absoluut de mindere van The Heat, maar de Aussie verprutste het bij het uitgooien, zodat Van der Velde kon aanhaken.

Frustraties

Bij 4-3 in Nederlands voordeel gooide Heta een dramatische leg. Hij kon de trebles niet meer vinden, waarna Van der Velde eerst nog een matchdart miste, maar opnieuw voor het bord mocht komen om het te proberen. .

De debutant bij dit toernooi raakte de benodigde dubbel 16 met zijn tweede pijl en is dus door naar de laatste 16 in Wolverhampton.

Potverdorie

"Potverdorie", zei Van der Velde tegen Viaplay. "Fantastisch toch. Oh, hier droom ik van en dan gebeurt het ook nog. Donderdag tegen Luke Humphries", zo blikt hij vooruit. "Ik had dit nooit kunnen dromen, dit. Geweldig. Heta begon ineens goed te scoren. Op een gegeven moment gooi ik die 92-finish om mijn leg te houden. Dat redde me. Ik heb hier geen woorden voor. Dit is fantastisch."

Lachend gaat hij door: "Ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Ik leef gewoon in een droom. Ik hoop dat ik dit voort kan zetten dit toernooi. Wat er nu gebeurt, ja, het zal me aan mijn reet roesten. Ik vind het nou al fantastisch."

