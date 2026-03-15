Wessel Nijman heeft de finale bereikt op het tweede toernooi van de Euro Tour in Duitsland. In een Nederlands onderonsje in de halve finale tegen 'buurjongen' Niels Zonneveld bleek Nijman het sterkst. Bovendien was zijn gemiddelde lange tijd zeer hoog.

Het Euro Tour-toernooi in het Duitse Göttingen bleek sowieso een zeer goed evenement voor de Nederlandse darters. Liefst acht Nederlanders behaalden de laatste zestien. Naast Wessel Nijman en Niels Zonneveld kwamen ook Dirk van Duijvenbode en Richard Veenstra tot de kwartfinale. Voor hen betekende dat het eindstation.

Halve finale

Maar uiteindelijk was alsnog één van de halve finales dus volledig Oranje-gekleurd, met het duel tussen Nijman en Zonneveld. De andere halve finale gaat tussen Damon Heta uit Australië en Welshmen Gerwyn Price.

Magistrale Nijman

Vrijwel de hele wedstrijd stond er geen maat op Nijman. Binnen no-time liep hij uit naar een 5-0 voorsprong op zijn buurjongen uit Uitgeest. Even deed Zonneveld wat terug, maar het was desondanks Nijman die zichzelf soeverein naar de finale gooide. Met een gemiddelde van ruim 110 en een finishpercentage van bijna 65% deed hij dat bovendien met uitstekende statistieken.

De darter uit Uitgeest is bezig aan een zeer sterke campagne in Nedersaksen. Onderweg naar de finale werden ook wereldtoppers Josh Rock, Gian van Veen en Mike de Decker verslagen. In alle drie die wedstrijden kwam Nijman tot een gemiddelde van boven de honderd.

Zonneveld

Ook Zonneveld was bezig aan een puik toernooi, maar die is dus een halt toegeroepen. Eerder op het toernooi versloeg Triple Z al voor het eerst in zijn carrière Michael van Gerwen. De 27-jarige Zonneveld kan terugkijken op een goed toernooi.

Buurjongens

De twee Nederlandse darters hebben samen al een lange geschiedenis. Ze groeiden op in dezelfde straat in Uitgeest. Vroeger dartte de iets oudere Zonneveld eerst met de broer van Nijman. Inmiddels maken ze Uitgeest samen trots in het professionele dartscircuit.

Palmares Nijman

Nijman won al meerdere titels op de Pro Tour, maar dat was enkel bij vloertoernooien. Mocht hij de finale van het tweede toernooi op de Euro Tour winnen, dan is het gelijk zijn belangrijkste zege. Bovendien mag hij dan voor het eerst juichen met een TV-titel.