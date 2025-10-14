Jermaine Wattimena moest heel lang wachten op zijn eerste titel bij de PDC, maar is sinds zijn eerste titel op Players Championship 23 los. In het belangrijke najaar in het darts verdubbelt hij nu in één klap zijn titeltotaal als profdarter. Hij was de voor de tweede keer de beste op de vloer tijdens Players Championship 31.

Wattimena mag zijn tweede titel ooit bij de PDC danken aan een ijzersterke prestatie in Wigan. Hij begon nog met een 6-5 overwinning op landgenoot Christian Kist in de eerste ronde, maar gooide daarna bijna alleen nog maar gemiddelden van 100 of meer. Alleen tegen een andere Nederlander, Chris Landman in de kwartfinales, kwam hij niet verder dan ruim 88 gemiddeld. Het was meer dan genoeg om Landman met 6-1 opzij te zetten.

15.000 pond prijzengeld

Wattimena versloeg achtereenvolgens Kist, Madars Razma (6-4), Niko Springer (6-4), Martin Schindler (6-2), Landman, Niels Zonneveld (7-0) en Nathan Aspinall in de finale. De Engelsman kreeg met 8-2 klop van de Nederlander, die naar de vijfde plek van de vloerranking steeg. Hij heeft 15.000 pond verdiend met zijn nieuwe zege. Alleen al op alle 31 gespeelde Players Championships verdiende Wattimena dit seizoen al 81.000 pond. Dat Aspinall tot de finale kwam, was ook benoemenswaardig.

Players Championship Finals

Tot zijn finale van dinsdag stond Aspinall buiten de top-64 van de Players Championships. Die ranglijst is belangrijk, omdat na 34 vloertoernooien alleen de top-64 naar de PC Finals mag eind november. Grote namen als Michael van Gerwen en Luke Littler staan er nu nog altijd buiten, met nog drie toernooien te gaan. Maar Aspinall maakte een enorme sprong op de ranglijst en is nu ineens zeker van deelname aan de laatste major vóór het WK darts. Onderweg naar de verloren finale tegen Wattimena gooide The Asp ook nog eens twee negendarters.

Harde schreeuw en knuffel

Wattimena was al ruim en breed zeker van deelname door zijn sterke seizoen op de vloer. Met een harde schreeuw en een dikke knuffel met Aspinall vierde Wattimena zijn tweede titel. "Ik ben hier heel erg blij mee en trots op", zei de Nederlandse topdarter meteen na afloop. Hij had de woorden van Stephen Bunting onthouden, toen die van hem won in een finale. "Hij zei: als je één keer gewonnen hebt, dan ga je meer winnen. En nu sta ik hier."

🗣️ "When you win one, you win more!"



Jermaine Wattimena reflects on a memorable day in Leicester, where he clinched his second career ProTour title! pic.twitter.com/pW7K4Q56E6 — PDC Darts (@OfficialPDC) October 14, 2025

Podcast Darts Draait Door

De World Grand Prix wordt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door uitgebreid nabesproken. Hoe vond Vincent van der Voort dat winnaar Luke Littler, finalist Luke Humphries, beste Nederlander Danny Noppert en goede vriend Michael van Gerwen het deden in Leicester? Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via diverse platforms als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.