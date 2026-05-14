Het kan de volgers van Kevin Doets moeilijk ontgaan zijn: de vriendin van de Nederlandse topdarter is erg aanwezig en leeft volop mee met de prestaties van haar vriend. Ook tijdens de Euro Tour in Graz, waar Doets voor het eerst de finale haalde, was ze erg betrokken. Ex-prof Vincent van der Voort vindt er het zijne van in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Sinds het WK darts dat eind december 2025 begon, is de relatie van Doets (28) met de vijf jaar jongere Bianca Rangel openbaar. Toeval of niet: sinds dat toernooi zet Doets week na week nieuwe stappen in zijn carrière, won hij vorige week zijn eerste PDC-titel ooit, bereikte hij zijn eerste Euro Tour-finale én schurkt hij daardoor nu tegen de top-32 van de wereld aan. Allemaal met de in Portugal woonachtige Braziliaanse aan zijn zijde.

"Zijn vriendin leeft ook lekker mee hè", geeft presentator Damian Vlottes de voorzet op de al zuchtende Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Nou inderdaad, die is ook heel blij dat Doets het goed doet. Enorm leuk om te zien", brengt hij cynisch uit. "Dat mag van mij wel een tandje minder, ze is wat teveel aanwezig. Het toernooi draait niet om jou, hè. Je vriend staat te gooien."

Toch wil Van der Voort de intense steun van Rangel voor Doets niet volledig afkraken. "Ze zijn zo gelukkig met elkaar en zo verliefd op elkaar. Dat is ook wel heel mooi om te zien. Ze leeft heel erg mee, is via haar vader ook een dartsliefhebber en dat is prachtig. Het is heel makkelijk om dat allemaal weer af te gaan zeiken, maar dat gaan we niet doen. Ik ben in een goede bui."

Van der Voort is vooral onder de indruk van hoe Doets al het hele jaar speelt. "Hij beleeft een geweldige periode. Zijn resultaten zijn al weken heel goed, maar nu koppelt hij er ook een hoog niveau aan. Petje af, hij staat heel goed te spelen. Ook deze finale is weer heel knap van hem, hij had alleen pech in de finale tegen Josh Rock. Er zijn in de historie heel veel mindere finales in de Euro Tour gespeeld."

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Graz, het bijna-wereldrecord van Michael van Gerwen en de treurige status van Raymond van Barneveld.

