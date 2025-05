Nederlandse topdarter schopt het tot halve finale in Duitsland, Michael van Gerwen stelt opnieuw teleur

Danny Noppert is maandag tot de halve finale gekomen van Players Championship 15 in het Duitse Hildesheim. Daarin bleek Dave Chisnall nipt te sterk: 7-6. Noppert was de beste Nederlander van de dag.

The Freeze kwam onderweg naar de halve finale twee landgenoten tegen. In de tweede ronde rekende Noppert af met Maik Kuivenhoven (6-4) en in de kwartfinale was hij met 6-1 te sterk voor Gian van Veen. Maar Noppert kende sowieso een sterk toernooi, want tussendoor won hij ook nog van Michael Smith en Callan Rydz. Chisnall verloor uiteindelijk de finale van Krzysztof Ratajski met 8-4.

Jurjen van der Velde deed dankzij een gelukje ook mee aan het toernooi in Duitsland. Het vliegtuig waar Andrew Gilding in zat had namelijk vertraging. Toch duurde de dag voor Van der Velde niet zo lang: in de eerste ronde bleek Adam Hunt met 6-3 te sterk.

Michael van Gerwen

Van der Velde was niet de enige Nederlander die er al na één ronde uitvloog. Ook Michael van Gerwen was al heel snel klaar. De nummer drie van de wereld kwam met 5-2 achter tegen 'thuisgooier' Dominik Gruellich, knokte zich nog terug tot 5-5, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen voor zijn Duitse tegenstander.

Het is voor Van Gerwen alweer de derde opeenvolgende nederlaag in zijn eerste wedstrijd. Afgelopen week in Leeds tijdens de Premier League verloor hij meteen van Luke Humphries, de nummer één van de wereld. Daarvoor was landgenoot Dirk van Duijvenbode in de tweede ronde van de Euro Tour te sterk.

Veel toppers ontbreken

Voor Van Gerwen is het wel een grote mogelijkheid om goede zaken te doen, omdat er veel topdarters ontbreken in Duitsland. Mighty Mike is de enige Premier League Darts-deelnemer die aanwezig is. Dinsdag wordt er nog een Players Championship-dag afgewerkt.