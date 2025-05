Topdarter Michael van Gerwen faalt bij uitgelezen kans en moet weer op de blaren zitten

Michael van Gerwen krijgt het maar niet voor elkaar om eens een goede reeks neer te zetten op een rankingtoernooi. De Nederlandse topdarter verslikte zich maandag weer in de eerste ronde van een Players Championship-toernooi en moet daardoor op de blaren zitten.

Veel toppers laten de dubbele Pro Tour in het Duitse Hildesheim schieten, waardoor Van Gerwen bijvoorbeeld de enige Premier League Darts-deelnemer was. Een uitgelezen mogelijkheid voor de nummer drie van de wereld om eens veel prijzengeld te pakken en zich weer op te werken op de ranglijsten. Maar het tegenovergestelde blijkt waar.

Comeback tevergeefs

Tijdens Players Championship 15 verloor Van Gerwen al in de eerste ronde van de Duitser Dominik Gruellich. De Nederlander kwam 5-2 achter en leek al verslagen, toen hij er toch nog een comeback uit wist te slepen. Hij kwam terug tot 5-5, maar zag Gruellich een waanzinnige beslissende leg gooien. Met 115.62 gemiddeld in de elfde leg verwees hij Van Gerwen naar zijn hotelkamer.

Derde opeenvolgende nederlaag

Het is voor Van Gerwen alweer de derde opeenvolgende nederlaag in zijn eerste wedstrijd. Afgelopen week in Leeds tijdens de Premier League verloor hij meteen van Luke Humphries, de nummer één van de wereld. Daarvoor was landgenoot Dirk van Duijvenbode in de tweede ronde van de Euro Tour te sterk.

Matig seizoen

In april won MVG pas zijn eerste titel van het jaar, door de Euro Tour te winnen. Op de vloertoernooien wil het tot nu toe nog altijd niet vlotten voor de Nederlander. Een kwartfinale is nog altijd zijn beste prestatie dit seizoen. Na 15 Players Championships staat hij er nog altijd niet florissant voor. Dinsdag is Players Championship 16 ook in Hildesheim en krijgt hij een nieuwe kans.

Veel afmelders

Met alle afwezige toppers liggen er veel kansen voor andere darters om ver te komen en hun eerste titel bij de PDC te pakken. Andrew Gilding moest PC15 laten schieten vanwege een knullige reden. Nederlandse topdarters als Raymond van Barneveld, Gian van Veen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode overleefden wel de eerste ronde op maandag.