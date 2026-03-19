Luke Littler heeft donderdag voor een grote stunt gezorgd in de Premier League Darts. Hij stond op 5-0-achterstand in legs tegen Gerwyn Price in de finale, maar ging er uiteindelijk toch met de overwinning vandoor.

Littler leek kansloos onderuit te gaan in de finale, maar na een 5-0-achterstand wist hij toch een complete afstraffing te voorkomen. Hij vierde zijn eerste leg dan ook alsof hij de overwinning al in de wacht had gesleept.

Price kon wel lachen om die houding van de 19-jarige wereldkampioen, maar het publiek ging niet meer in zijn enthousiasme. Bij de matchdarts van Price in de daaropvolgende legs zwaaide Littler het publiek al vaarwel, maar Price miste zijn dubbels. Toen Littler de leg uit kon gooien werd hij uitgefloten door de aanwezige dartsfans in Dublin. Hij bracht de score op 5-2 en pakte vervolgens ook zijn eigen leg.

De moed zat er weer in bij de Engelsman. Hij rook kansen voor een sensationele comeback. Price miste weer een matchdart en daar profiteerde Littler van. Hij kon vervolgens ook zijn eigen leg uitgooien en dus stond het plots 5-5. Luke the Nuke begon de beslissende leg met een 180.

Littler zorgde eerder op de avond al voor sensatie in de halve finale tegen Michael van Gerwen. Hij won ook die partij met 6-5. Het publiek ging uit zijn dak tijdens de clash. De Nederlander had automatisch de halve eindstrijd bereikt vanwege de afmelding van landgenoot Gian van Veen. De WK-finalist is geveld door nierstenen. "Ik lig sinds gisterenochtend in het ziekenhuis en hoop later vandaag of morgen naar huis te komen", liet hij donderdag weten.

De andere halve finale ging tussen Gerwyn Price en Luke Humphries. Price won met 6-1 en mocht het dus in de eindstrijd opnemen tegen Littler.