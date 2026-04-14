De lente en daarmee het festivalseizoen is begonnen en dat liet Michael van Gerwen niet ongemerkt voorbij gaan. De Nederlandse topdarter maakte dankbaar gebruik van een weekje vrij en dook op tijdens een hardstylefeestje in Brabant, ook vierde hij het kampioenschap van zijn voetbalclub PSV mee. Goede vriend Vincent van der Voort heeft twee belangrijke adviezen voor de feestvierende Van Gerwen.

De 36-jarige Van Gerwen dook al pompend op tijdens Rebirth Festival in Haaren en zong mee met volkszanger Mart Hoogkamer. Daarvoor vierde hij de landstitel van Eredivisie-kampioen PSV mee. Van der Voort vindt er het zijne van. "Nu moet ik opletten wat ik zeg, anders krijg ik zijn fanclub achter me aan die zeggen dat het moet kunnen en dat die jongen moet genieten", lacht Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Ik heb hem twee adviezen gegeven'

"Ik heb hem één berichtje gestuurd nadat ik al die filmpjes van hem zag. Ik zei tegen hem dat hij de schaamte voorbij is en dat ik hem twee adviezen meegeef. Eén: 'Jij moet nooit meer zingen', en twee: 'Die badmuts moet je nooit meer opdoen'", doelt Van der Voort op de buckethat die Van Gerwen op had tijdens het festival.

'Dat kan echt niet'

"Kom op zeg, dat kan toch niet. Maar hij heeft een hartstikke leuke wereldavond gehad. Dat vind ik ook prima. Je kan niet zeggen dat hij niet van een feestje houdt. Hij is er altijd en overal bij." Volgens Van der Voort is Van Gerwen ook een beetje aan het inhalen van wat hij al die jaren gemist heeft. "Ondanks dat hij ook een zware tijd meemaakt, heeft hij nu ook de tijd van zijn leven."

'Flink ontladen'

"Je moet niet vergeten dat hij vanaf zijn vijftiende of zestiende alleen maar met darten bezig is geweest", vervolgt Van der Voort (50), die Van Gerwen al die jaren meemaakte. "Hij is nooit met zijn vrienden op stap geweest, was altijd maar bezig met het volgende toernooi en de druk die erbij kwam kijken. Nu heeft hij de tijd om even flink te ontladen, dat heeft hij al die tijd niet meegemaakt."

'Dat gun ik hem ook wel'

Toch plaatst Van der Voort ook een kanttekening bij de strapatsen van zijn goede vriend, die 20 april 37 jaar oud wordt. "Je moet hopen dat deze fase niet te lang duurt. Hij is zich een beetje aan het gedragen als een twintigjarige die helemaal losgaat. Op een gegeven moment hoop je dat hij gaat denken dat zijn prioriteit nummer één is. Maar hij heeft het nu goed naar zijn zin en dat gun ik hem ook wel."

Daarin bespreken Vincent van der Voort en Damian Vlottes alle ins en outs van de dartswereld. Onder andere de zaak rond trans personen in de sport komt voorbij, evenals de voorbeschouwing op de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy.