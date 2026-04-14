Wessel Nijman timmert hard aan de weg om van 2026 een topjaar te maken. De Nederlandse darter won dinsdag in Wigan alweer zijn derde Players Championship-toernooi van het jaar. Dat deed de Noord-Hollander ook nog eens met uitstekende cijfers in extra lastige wedstrijden.

De 25-jarige Nijman moest tegen Martin Lukeman en Justin Hood nog even opwarmen, maar daarna was hij helemaal los. Vanaf de derde ronde tot en met de finale gooide hij elke wedstrijd een gemiddelde van ruim boven de honderd. Adam Gawlas werd met 109.98 en een 6-0 uitslag aan de kant geveegd en toen moesten de twee moeilijkste wedstrijden nog komen.

Buurjongen en beste vriend

Bij de laatste zestien trof hij namelijk zijn voormalige buurjongen en beste vriend Niels Zonneveld. Net zoals eerder dit jaar trok Nijman aan het langste eind. Met 99.91 gemiddeld (laten we het 100 noemen) won hij met 6-3 van zijn stadsgenoot uit Uitgeest. Daar woonden de twee jarenlang naast elkaar, voordat ze ieder hun weg gingen. Zonneveld woont inmiddels in het Brabantse Helvoirt.

Beau Greaves

In de kwartfinale kreeg Nijman zo mogelijk een nog moeilijkere wedstrijd. De vrouwelijke topdarter Beau Greaves was daarin zijn tegenstander, maar gelukkig voor hem kwam zij qua niet niveau niet opdagen. Ze was niet opgewassen tegen een gemiddelde van weer 109.71 en verloor met 6-2 van de Nederlander. In de halve finale kreeg Nijman voor het eerst een tegenstander die ook 100 gemiddeld gooide, maar zette hij ook Luke Woodhouse met 7-4 simpel aan de kant. Hij kwam tegen de Engelsman tot 108.46 gemiddeld.

Finale tegen Scott Waites

In de finale trof Nijman vervolgens routinier Scott Waites. De nummer 102 van de wereld, die niet eens een tourkaart heeft bij de PDC, boekte verrassend een uitstekende dag. Maar ook hij moest in de finale zijn hoofd buiten voor de Nederlander, die met 8-2 veel te sterk was en weer 101.34 gemiddeld gooide.

Vierde toernooizege van 2026

Nijman won eerder dit jaar ook al Players Championship 2 en 8 en won ook zijn allereerste Euro Tour. Hij werd daarmee pas de vierde Nederlander met een dergelijk toernooi op zijn naam, na Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort. Met zijn zege tijdens PC10 schrijft hij ook nog eens 15.000 pond prijzengeld op zijn bankrekening bij.

Sportnieuws.nl Darts Draait Door