Danny Noppert had graag een statement afgegeven tijdens de World Series in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar dat lukte de Nederlander met twee kansloze nederlagen niet. Op de World Masters komend weekend krijgt The Freeze een nieuwe kans. Ex-prof Vincent van der Voort hoopt dat Noppert weer zichzelf is op het eerste rankingtoernooi van 2026.

Noppert verloor in Bahrein kansloos van Gian van Veen. Een paar dagen later in Saoedi-Arabië was hij de enige PDC-topspeler die van een 'local' verloor. De Hong Konger Man Lok Leung versloeg hem, maar speelde tegen een onherkenbare Noppert. "Hij was ziek", zegt Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Dat is natuurlijk vervelend. Het zag er ook heel slapjes uit, hij leek niet eens op Danny. Dus is het nu kijken hoe hij dat verwerkt heeft, want dat is toch vervelend. Hij was niet voor de Premier League uitgenodigd en mocht wel naar de World Series. Dan wil je daar een statement maken en dat is niet gelukt."

'Nu hoort hij er echt bij'

Van der Voort denkt en hoopt dat Noppert 'stug zat' is en denkt dat het hem niet veel uitmaakt en er nu met de Masters weer staat. De weg naar een kwartfinale ligt open voor de Fries. Na zijn wedstrijd tegen Daryl Gurney wacht mogelijk een uit vorm zijnde Stephen Bunting. "Voor Danny hoeft de weg niet eens meer open te liggen hè. Kijk maar hoe goed hij al maanden speelt. Als hij dat nu weer doet, komt hij gewoon weer ver. Eerst was hij afhankelijk van wat andere spelers deden. Nu hoort hij er echt bij."

Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena

Een andere Nederlander op de Masters, Michael van Gerwen, treft in zijn eerste ronde Damon Heta. "Die is ook niet in vorm en heeft het ook moeilijk. Zijn WK was ook weer niet goed, dus hij blijft een beetje hangen. Als je mij vraagt wat Heta gedaan heeft op televisie het afgelopen jaar, dan is het flink graven. Dat hele goeie van hem is er wel af." Van Veen speelt tegen Ryan Joyce en de vierde rechtstreeks geplaatste Nederlander, Jermaine Wattimena, treft Chris Dobey. "Voor allebei een hele lastige loting."

