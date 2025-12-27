Niels Zonneveld kon nét niet voor een sensatie zorgen op het WK darts. De Nederlander maakte het nummer 5 van de wereld Jonny Clayton enorm lastig. In een beslissende set boog Zonneveld het hoofd.

In de vorige ronde tankte Zonneveld vertrouwen. Hij versloeg niemand minder dan oud-wereldkampioen Michael Smith met 3-2 in sets. Clayton had een ronde vrijaf, omdat tegenstander Dom Taylor tegen de lamp liep. De jonge Engelsman werd voor de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd betrapt op doping.

Wedstrijd van hoog niveau

Zonneveld maakte in het begin met name indruk met zijn scorende pijlen. Desondanks ging de openingsset met 3-2 naar Clayton. Met name de dubbels die hielden de Welshman overeind. Drie van de vijf pogingen op een dubbel waren raak. Zonneveld repareerde de achterstand door de tweede set met 3-1 in legs te pakken. Scorend was hij goed en daar kwam het raken van dubbels bij.

Dus legde Triple Z het vuur aan de schenen van de nummer 5 van de wereld. Desondanks kwam hij met 2-1 achter, wéér omdat Clayton 60 procent op zijn finishes was. Zonneveld was niet onder de indruk en pakte de vierde set met 3-0 in legs. Iedere pijl op een dubbel was raak: 3 uit 3.

Spannend einde

Bij een 2-2 stand werd de vijfde set er eentje van ongekend hoog niveau. Zonneveld brak in 15 pijlen, maar kon die break niet verzilveren. Clayton counterde met een elfdarter. Daarna volgden legs in respectievelijk 13 en 14 pijlen. Het werd 2-2 en er kwam een beslissende leg. Terwijl Zonneveld op 56 stond te wachten, mikte Clayton zich naar 3-2 in sets.

De Nederlander kwam vervolgens met 1-0 achter in de zesde set. Toch liet Zonneveld zich niet uit de weg slaan. Met een elfdarter brak hij terug en toen Clayton vervolgens begon te missen, kwam hij op 2-1 in legs. Met opnieuw een elfdarter perste hij er een beslissende set uit.

Zonneveld teleurgesteld

Daarin deed Clayton de Nederlander pijn. Met zijn laatste pijl op dubbel-8 kwam hij op 1-0 voor. Dat terwijl Zonneveld achter hem toekeek vanaf tops. Clayton toonde daarna zijn klasse en brak de Nederlander. De laatste leg raffelde hij opnieuw af in 15 pijlen, waardoor hij met 3-0 in legs de wedstrijd binnen sleepte.

"Vandaag was Jonny gewoon beter dan ik, dat moet ik accepteren", zei Zonneveld bij Viaplay. "Tuurlijk is dat moeilijk. Ik sta voor het eerst bij de laatste 32 en gooi voor mijn gevoel écht goed. Alleen ik kreeg weinig tot geen kansen in zijn legs. Ik had echt geloof, ik dacht: ik kan hier ook Jonny Clayton verslaan. Hij laat heel erg zien dat hij nummer 5 van de wereld is. Voor mijn gevoel had ik met dit spel van heel veel mensen kunnen winnen. Ik ben wel teleurgesteld."

