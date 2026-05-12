Danny Baggish zit in de problemen. De Amerikaanse darter heeft een turbulent jaar achter de rug waarin hij zijn zoontje van één jaar oud verloor aan leukemie, maar dat is nog niet alles. De 42-jarige voormalige WK-ganger heeft een officiële aanklacht van matchfixing aan z'n broek hangen. Het zou gaan om niet gegooide 180-scores.

De Darts Regulation Authority (DRA) heeft Baggish voorlopig geschorst terwijl het onderzoek naar hem loopt. In de verklaring staat te lezen dat het onderzoek zich richt op verdachte activiteiten op de gokmarkt tijdens wedstrijden van de darter op de Modus Super Series. Dat is een speciale competitie die op YouTube wordt uitgezonden tussen veelal amateurs en legendes. Zo keerde dit jaar voormalig topdarter Benito van de Pas terug op dat podium.

Tijdens wedstrijden van Baggish zou er verdacht veel gegokt zijn op dat de Amerikaan géén 180-scores zou gooien. Dat is de maximale score waar alle darters te allen tijde op mikken om zo snel mogelijk een leg te winnen. Door bijvoorbeeld de laatste pijl expres te missen of voor de triple-19 te gaan met de derde pijl, zou Baggish invloed kunnen uitoefenen op de ingezette bets.

Recht op beroep

De Amerikaanse darter heeft nog het recht om in beroep te gaan tegen de (voorlopige) schorsing. Na het onderzoek komt de DRA met een definitieve conclusie en een passende straf. De afgelopen jaren liepen meerdere darters tegen de lamp met betrekking tot matchfixing. In 2025 werd de Oostenrijker Rusty-Jake Rodriguez ook al geschorst wegens het 'verkopen van wedstrijden'.

Voor Baggish komt de schorsing na een rampzalig jaar waarin hij zijn eenjarige zoontje verloor aan kanker. Hij leed aan leukemie en verloor afgelopen najaar de strijd tegen de vreselijke ziekte. De dartswereld stond toen massaal achter Baggish en wenste hem en zijn gezin de steun die hij nodig had. Over wanneer de gefixte wedstrijden plaatsvonden, doet de DRA geen uitspraken. Dus is het niet bekend of het vóór of na het overlijden was.

'The Gambler', zoals zijn bijnaam luidde in zijn tijd bij de PDC, deed in 2020, 2021 en 203 mee aan het grote WK darts. In 2021 reikte hij tot de laatste 32, waarin hij verloor van Glen Durrant. Ook gooide hij meermaals de World Cup of Darts namens Amerika met de naar de VS verhuisde Nederlander Jules van Dongen.

