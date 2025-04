Inzinking kost dartslegende Raymond van Barneveld weer vroeg de kop

Raymond van Barneveld was onderweg naar een prima zege in de eerste ronde van Players Championship 11, maar kreeg ineens te maken met een flinke inzinking. De Nederlandse dartslegende ging daardoor onderuit.

Barney zat in een lekkere flow, met een kwartfinale op het vorige vloertoernooi en een achtste finale op de Euro Tour afgelopen weekend. Hij gooit sindsdien met andere pijlen en die legden hem geen windeieren. Maar in Leicester tijdens PC11 lieten de pijlen hem in de steek.

Prima begin

Van Barneveld opende prima tegen Tom Bissell, die afgelopen januari voor het eerst een tourkaart pakte bij de PDC. De Nederlander kwam na sterke legs eerst met 3-1 en later met 4-2 voor en was dus in het zicht van de haven. Maar toen ging het mis. Hij kreeg de benodigde dubbels maar niet gegooid en zag zijn Engelse tegenstander leg voor leg terugkomen.

Vele missers

Nadat Bissell met legs in 18, 15 en 17 darts had uitgegooid, stond hij ineens op 5-4 voor en hoefde hij nog maar 1 leg. Van Barneveld kwam in de tiende leg op een ruime voorsprong, maar kreeg gek genoeg 40 maar niet uit. Hij miste meer dan 5 pijlen om de stand gelijk te trekken en er een beslissende leg uit te slepen.

Michael van Gerwen

In dezelfde eerste ronde liep ook die andere Nederlandse dartslegende tegen een zeperd op. Michael van Gerwen keerde terug na zijn plotselinge afmelding in Berlijn vorige week en kon meteen weer inpakken. Hij miste in de beslissende leg tegen landgenoot Maik Kuivenhoven drie pijlen voor de winst en verloor 6-5.

Players Championship 12

Voor beide pechvogels is er woensdag weer een kans in Leicester tijdens Players Championship 12. Al is het de vraag of Van Gerwen daar aan mee gaat doen. Zijn goede vriend Vincent van der Voort zei tegen Sportnieuws.nl. dat Van Gerwen dinsdag pas zou kijken hoe zijn vorm erbij hing, voordat hij een knoop zou doorhakken.