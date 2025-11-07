Luke Littler, de beste darter ter wereld? Ja, dat klinkt als een geloofwaardig statement. En Luke Littler, de meest sexy sporter ter wereld? Laten we zeggen dat smaken verschillen, maar toch kreeg de Engelse tiener die eretitel.

De website illicitEncounters.com (de grootste Britse datingsite voor getrouwde mensen) voerde een onderzoekje uit. Vrouwelijke leden konden kiezen uit 30 atleten. Littler stond ook op de lijst en rolde uit de bus als winnaar. De site stelde dat 'seksappeal niet alleen draait om een sixpack.'

'Dit kan niet waar zijn'

Littler heeft het nieuws ook gehoord. "Ja, ik heb het gelezen op mijn telefoon", zei hij volgens The Sun.

"Ik dacht: ja ja, dit kan niet waar zijn. Daarna zag ik het item ook op ITV News. En ik dacht: oké, het zal wel. Ik heb zelf niet gestemd. Ik weet niet eens hoe dat zou moeten. Als ik dat wel wist zou ik trouwens wel hebben gestemd. Maar ik heb desondanks gewonnen. Is er een trofee of beker? Ik heb geen idee. Ik wist niet eens dat dit zou worden georganiseerd."

Perfecte look

The Nuke eindigde in de verkiezing boven (van hoog naar laag) Tyson Fury, Lando Norris, Luke Humphries, Carlos Alcaraz, Travis Kelce, Jude Bellingham, Jack Draper, Erling Haaland en Anthony Joshua.

Een woordvoerder van de site legt uit: "Deze resultaten laten zien dat vrouwen nu wel klaar zijn met die perfecte look. Mannen hoeven er niet uit te zien alsof ze gefotoshopt zijn, met perfecte spieren. Vrouwen snakken naar authenticiteit, benaderbaarheid en zelfvertrouwen. Littler scoort uitstekend op die drie onderdelen. Hij is het anti-supermodel onder de sporthelden. Zijn aantrekkingskracht schuilt erin dat hij tot de arbeidersklasse behoort. Hij gedraagt zich als een normale gozer. Hij ziet eruit als een kroegtijger. Hij zit daar zelf niet mee. Hij is een winnaar en hij voelt geen noodzaak om te streven naar lichamelijke perfectie. Dat zelfbewustzijn is het meest krachtige lustopwekkende middel dat er bestaat."

Grand Slam of Darts

Dit weekend is Littler een van de topfavorieten bij de Grand Slam of Darts. In dat majortoernooi is de opzet anders dan dartsfans gewend zijn: er is een groepsfase met vier darters per groep.