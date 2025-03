Onbegrip voor keuzes van topdartster Beau Greaves (21): 'Dat lijkt ze nu weg te gooien'

Het is om gek van te worden, de soms onbegrijpelijke keuzes die topdartster Beau Greaves maakt in haar carrière. Dat vindt Damian Vlottes, presentator van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Ex-profdarter Vincent van der Voort begrijpt de frustratie, maar verdedigt de Engelse ook.

Greaves, nog altijd pas 21 jaar oud, staat al een tijdje te boek als de beste vrouwelijke darter van de wereld. Dat bewijst ze door menig WK en andere toernooien te winnen. Ze is zó goed, dat ze volgens Van der Voort en andere dartkenners makkelijk de top bij de PDC zou kunnen halen. Toch zorgen haar keuzes ervoor dat daar vooralsnog weinig van terecht komt.

Afwezig

Zoals afgelopen week. Ze verscheen niet bij de Challenge Tour én kwam niet opdagen bij de Players Championships in Hildesheim. Bij de toernooireeks voor darters zonder PDC-tourkaart was ze koploper op de ranglijst en bij de PDC-vloertoernooien in Duitsland had ze extra veel kans om ver te komen en misschien wel een evenement te winnen door de vele afmeldingen. Maar ze was er dus niet.

'Ik begrijp er helemaal niks meer van'

"Er is geen peil op haar te trekken, hè", werpt Vlottes het onderwerp Greaves op in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door. "Ik begrijp er helemaal niks meer van", is Van der Voort het met hem eens. "Er moet eens iemand naar haar plan vragen, want nu lijkt het erop alsof ze telkens speelt waar ze zin in heeft of wat haar het beste uitkomt."

'Het is niet verboden'

Van der Voort verdedigt Greaves haar grilligheid ook. "Het mag ook allemaal hè, het is niet verboden. Alleen is het voor de liefhebbers en volgers jammer. Je ziet haar er graag bij. En zeker nu er voor haar extra grote kansen lagen. Ze kan zich zelfs al plaatsen voor het WK, maar dat lijkt ze nu weer weg te gaan gooien", maakt Vlottes Van der Voorts verhaal af.

Liever bij de vrouwen

Via de damestour, die de PDC al jaren faciliteert, is Greaves praktisch zeker van plaatsing voor het grote WK. Haar toptalent breekt alle wetten bij de vrouwen en overstijgt zelfs menig mannelijke darter. Zelf heeft ze in diverse interviews al aangegeven eigenlijk niet bij de mannen mee te willen doen, maar zich liever richt op een carrière bij de vrouwen. Daar kan ze de prijzen bijna ophalen, zo makkelijk gaat het haar daar af.

'Maak eens een keuze'

"Maar vervolgens schrijft ze zich wel in voor Q-School en doet ze mee aan allemaal herentoernooien. Er is niet echt een lijn te trekken", valt Van der Voort op. Vlottes wordt er 'moe van'. "Maak eens een keuze", roept hij haar op. Van der Voort: "Ze staat vrij in haar keuze, ik begrijp het alleen niet meer. Maar dat hoort misschien ook bij het vrouwenvolk, die begrijp ik niet altijd. Dat is niet negatief bedoeld. Het kan ook aan mij liggen dat ik ze gewoon niet begrijp."

