De PDC zit tijdens de World Grand Prix met de handen in het haar. De dartsfans in de zaal in Leicester zingen dusdanig beledigende liedjes, dat het geluid moet worden aangepast. De regie heeft duidelijk de opdracht gekregen om zo min mogelijk fans te laten horen die dat liedje zingen, want ze worden telkens op stil gezet.

De Grand Prix is al een bijzonder toernooi, waarin de darters met een dubbel moeten beginnen. De fans in de zaal laten zich al een week van twee kanten zien. Of ze zijn te stil, waardoor er nauwelijks sfeer is, óf ze zijn beledigend. Die laatste trend zette zich pas in de laatste dagen in. Bijvoorbeeld in de halve finale waar de Nederlander Danny Noppert in zat, gebeurde het al. Maar zondagavond tijdens de finale tussen Luke Humphries en Luke Littler is het nóg duidelijker.

Regie draait geluid weg

De nummers 1 en 2 van de wereld hebben er zelf weinig mee van doen, want het liedje dat telkens weggedraaid wordt door de regie van de televisie-uitzending heeft niks te maken met darts. De Engelse fans jouwen geregeld de Britse premier Keir Starmer uit. Ze zingen dat hij een 'wanker' (rukker, red.) is en dat kan volgens de PDC niet door de beugel. Telkens als de fans dat liedje inzetten, wordt het geluid van de zaal zo veel mogelijk weggedraaid. Zo komen de beledigingen niet binnen in de miljoenen huiskamers die de finale kijken.

Fluiter in de zaal

Overigens had één fan wél invloed op de finale tussen Humphries en Littler. Door irritant gefluit raakte Humphries uit zijn concentratie en verloor hij uiteindelijk zichtbaar geïrriteerd de tweede set aan Littler. Hij gebaarde woest naar de boosdoener, maar toen was het kwaad al geschied. De nummer 1 van de wereld verloor de set en keek al meteen tegen een achterstand aan. In de reclame bij Viaplay verzuchtte analist Vincent van der Voort maar weer eens dat daar 'niks tegen te doen' is.

De PDC laat de regie zelden ingrijpen tijdens liedjes uit de zaal. Zo zijn Schotse darters vaak de sjaak als ze in Engeland moeten spelen. "Schotland wordt vernederd, overal waar ze komen", zingen de Engelse fans dan treiterend. Dat soort liedjes worden wel op vol volume afgespeeld.