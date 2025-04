'Daar hebben ze mazzel mee gehad': Luke Littler al op 16-jarige leeftijd van levensbelang voor het darts

Dat darters vanaf 2026 ineens een flinke smak geld extra krijgen van de PDC, komt voor een groot deel door Luke Littler. Daarvan is ex-profdarter Vincent van der Voort overtuigd. Littler brak al op 16-jarige leeftijd door en ziet zijn status met de week groter worden.

Volgens Van der Voort was de enorme verhoging van het prijzengeld niet gelukt als Littler er niet was geweest. Dat zegt de Nederlander in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Natuurlijk heeft Littler daarmee te maken", zegt hij gedecideerd als het oorzaak/gevolg besproken wordt.

'Ideale moment'

"Hij is eigenlijk op het ideale moment gekomen voor de PDC. Ze gingen net de onderhandelingen met Sky Sports in en dan komt er precies op dat moment nog zo'n 16-jarige jongen die iedereen betovert met geweldig spel. Door hem is er zoveel media-aandacht bij gekomen en de kijkcijfers zijn beter dan ooit. Daarmee hebben ze ook een klein beetje mazzel gehad. Maar alle spelers gaan hier uiteindelijk van profiteren."

'Serieus geld verdienen'

Nu de nieuwe deal met de Engelse sportzender is getekend, kan ineens het prijzengeld verdubbeld worden. Niet alleen op het WK, maar over de hele breedte van het topdarts. "Je kan nu serieus geld verdienen met darten en dat is natuurlijk gewoon heel erg goed nieuwes, voor heel veel spelers", is Van der Voort van mening. Of hij zelf ook nog gaat profiteren van de prijsstijging, is nog de vraag.

Jaartje er tussenuit

Van der Voort kondigde eind 2024 aan dat hij dit jaar gebruikt om fysiek en mentaal te herstellen van een loodzware periode. Hij worstelt met blessures en verloor vorig jaar zijn zus. Dat verlies heeft hij nog niet fatsoenlijk kunnen verwerken door het drukke schema wat een darter heeft. Maar als hij het vonkje weer krijgt, dan sluit hij niet uit dat hij in 2026 weer gaat proberen om terug te keren als profdarter. Het prijzengeld zal daar zeker voor extra motivatie zorgen.

