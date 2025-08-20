De jaren van Raymond van Barneveld (58) als profdarter beginnen te tellen. Toch zou hij moeiteloos over kunnen stappen naar een beroep als entertainer. 'Barney' ging flink viraal vanwege een ander talent.

Van Barneveld was samen met landgenoot Jermaine Wattimena en caller Owen Binks in de Verenigde Staten. In Orlando (Florida) bezocht het drietal een pretpark, maar speelden ze ook de nodige demonstratiepotjes. De Engelsman Binks legde het allemaal op de gevoelige plaat vast.

"Die heeft zo’n beetje alles gefilmd waar ze gelopen hebben", is Vincent van der Voort cynisch in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Had jij zijn telefoon afgepakt?", wil presentator Damian Vlottes weten. "Ja, op een gegeven moment word je daar toch doodziek van als iemand de hele tijd met zijn telefoontje zit… Maar hij had in Raymond iemand die dat helemaal niet erg vindt", weet de oud-darter.

Zingende Raymond van Barneveld

Het tripje deed Van Barneveld veel goed, zag Vlottes. Na wedstrijden of toernooien is hij vaak wat nukkiger, alleen in de Verenigde Staten oogde hij heel vrolijk. "Je ziet alleen Raymond de darter. Daarbuiten is het wel iemand die houdt van op reis te gaan", aldus Van der Voort. "Dan klaagt-ie er daarna wel weer over, maar hij vindt het wel heel leuk om ergens naartoe te gaan."

De reis leverde virale beelden van een zingende Van Barneveld op. Hij zong zijn eigen opkomstnummer Eye of the Tiger van Survivor. "Het is eigenlijk grappig bedoeld, maar hij neemt het zó serieus. Het is net alsof-ie met een auditie voor Idols bezig is", zegt Van der Voort gekscherend. "Zo komt het over. Dat vind ik wel grappig om te zien."

Van Barneveld goed om er bij te hebben

Van Barneveld is goed reisgezelschap, spreekt Van der Voort uit eigen ervaring. "Hij heeft gewoon heel veel humor en het is een goeie gozer. Alleen met darten is hij wat aan de zure kant", stelt Van der Voort. "Zeker het laatste half jaar", vult Vlottes hem aan.

