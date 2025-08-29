Raymond van Barneveld heeft een lastige wedstrijd in Antwerpen achter de rug. De Nederlandse topdarter won op de Flanders Darts Trophy van een debutant met een bekende achternaam, maar makkelijk ging dat allerminst. Xanti Van den Bergh, het jongere broertje van topdarter Dimitri, schoot uit de startblokken.

Het was een bijzonder gezicht op het podium in België. De Belgische topdarter Dimitri van den Bergh plaatste zich niet voor het toernooi in eigen land, maar zijn 21-jarige broertje Xanti wel. Hij overleefde een zwaar kwalificatietoernooi dat speciaal voor Belgische spelers georganiseerd werd.

Barney

Xanti schoot uit de startblokken. Na een 180'er weer hij naar zijn familie in het publiek, inclusief Dimitri. De talentvolle Belg was zuiver op zijn dubbels en kwam snel op 2-0. Ondanks het feit dat de mondhoeken van Barney naar beneden hingen, lukte het hem op 2-2 te komen.

Het omslagpunt kwam in de zevende leg. Van den Bergh kreeg de kans om Van Barneveld te breken, maar miste drie pijlen op rij. Dat deed wat met zijn zelfvertrouwen, want de Nederlandse dartslegende kwam met 5-3 voor. Een leg later won hij de wedstrijd definitief: 6-3.

Nederlanders

In totaal doen er acht Nederlanders mee in Antwerpen. Jermaine Wattimena verloor vrijdagmiddag direct opvallend zijn eerste ronde van Leon Weber. Hij en Wessel Nijman zijn de enige Nederlanders die weer huiswaarts zullen keren. Nijman verloor met 6-5 van de Tsjech Karel Sedlacek.

Christian Kist, Dirk van Duijvenbode en Gian van Veen waren wel succesvol op de Flanders Darts Trophy. Van Duijvenbode won van de Nederlands Zweed Jeffrey de Graaf, die afgelopen week nog zijn eerste Pro Tour-toernooi won. Kist won met 6-5 van publiekslieveling Cameron Menzies. Zaterdag stromen Danny Noppert en Michael van Gerwen in de tweede ronde in.

