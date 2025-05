Ontknoping Dutch Darts Championship: Nijman in Nederlands onderonsje langs Van Duijvenbode, ook Noppert door

Op zondag is de ontknoping van de Dutch Darts Championship in Rosmalen. Topdarters van over de hele wereld strijden in Nederland om de zege en proberen in de middagsessie bij de laatste acht te komen. Ook zijn er nog drie Nederlanders in het toernooi, waarvan Danny Noppert de eerste was die op het podium verscheen.

Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Wessel Nijman strijden nog mee om de winst tijdens de Dutch Darts Championship. Eerstgenoemde neemt het bij de laatste zestien op tegen Damon Heta, de andere twee Nederlanders strijden jammer genoeg tegen elkaar. Andere topspelers als Luke Humphries, Johnny Clayton en Daryl Gurney zitten ook nog in het toernooi. Michael van Gerwen doet zoals vanzelfsprekend niet mee. Hij trok zich terug uit zijn dartswedstrijden vanwege de scheiding met zijn vrouw.

Eerste wedstrijden

In de eerste duels van de middagsessie kwamen er direct een aantal toppers in actie. Zo nam Humphries het op tegen de teruggevallen oud-wereldkampioen Michael Smith. 'Cool Hand Luke' had geen kind aan zijn landgenoot 'Bully Boy', want Smith kreeg een ongekende whitewash. Met een 6-0 nederlaag stootte Humphries door naar de laatste acht.

Niet veel later kwam daar ook William O'Connor bij. Het duurde niet lang voordat de Ier wakker werd in zijn wedstrijd tegen Ritchie Edhouse, want de eerste vier legs waren voor hem. Vervolgens liet O'Connor Edhouse nog gevaarlijk dichtbij komen, maar hij wist op tijd het tij te keren. De Ier pakte de zege met 6-3 en mag zich ook melden bij de laatste acht.

De volgende speler die zich mocht melden bij de laatste acht is Johnny Clayton. De man uit Wales had het erg lastig tegen Ross Smith en hij kwam ook op een 4-1 achterstand. Vervolgens kwam hij terug tot 4-4 en pakte hij alsnog een krappe maar knappe 6-5 zege.

Danny Noppert

Noppert nam het in zijn achtste finale op tegen Damon Heta en de wedstrijd begon met een groot aantal beurten die compleet met de darts meegingen. Laat in de wedstrijd wist de Australiër de thuisspeler te breken, waardoor Noppert 5-3 achterkwam. De Fries liet zich echter niet gek maken en hij bleef stoïcijns doorgooien. Hij voltooide de comeback, won met 6-5 en is de eerste Nederlander die bij de laatste acht zit. Noppert was dan ook dolgelukkig en vierde zijn zege samen met het publiek in Rosmalen.

Niet veel later verzekerde ook Ryan Searle zich van een plek bij de laatste acht. Mikckey Mansell was het slachtoffer van een whitewash van Heavy Metal.

Danny Noppert knokt zich terug, pakt de laatste drie legs en verslaat Damon Heta! 👊🔥#ViaplayDarts #PDC #ET7 pic.twitter.com/Ts48XgMipL — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 25, 2025

Van Duijvenbode vs Nijman

Daarna was de partij waar alle fans naar uitkeken aan de beurt. Van Duijvenbode nam het in een volledig Nederlands duel op tegen Nijman. De wedstrijd was ook een lust voor de fans, want het ging alle kanten op. Eerst was Nijman ijzersterk en brak hij Van Duijvenbode, maar Aubergenius deed vervolgens precies hetzelfde terug bij de jonge Nijman. Uiteindelijk stond het 4-4 en hield Nijman zijn eigen leg, waardoor hij op voorsprong kwam. Van Duijvenbode gooide vervolgens 65 uit, waardoor het 5-5 werd. Nijman mocht de beslissende leg beginnen en dat betaalde zich uit.

Beide heren misten maar liefst drie matchdarts, maar Nijman bleef uiteindelijk cool. De darter uit Uitgeest werd tijdens zijn laatste pijlen nog uitgefloten door het publiek in Rosmalen en daar was hij het niet mee eens. Na zijn zege maakte hij een fluitgebaar richting het publiek en begon hij vervolgens uitbundig te juichen. Nijman is door naar de laatste acht en voor Van Duijvenbode is het feest in Rosmalen voorbij.

Duits onderonsje

Na de Nederlandse thriller was er ook nog een Duits onderonsje. Daarin was toptalent Niko Springer de winnaar en moest Martin Schindler het veld ruimen. De laatste speler die doorging naar de laatste acht was weer een Duitser. Ricardo Pietreczko won in een ware thriller van Gurney en daardoor was de Duitser de laatste speler die doorging naar de laatste acht.