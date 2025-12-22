Kevin Doets is de derde Nederlander die ronde 3 weet te bereiken op het WK darts. De in Zweden woonachtige darter liet zich niet gek maken door het publiek in zijn partij tegen de Keniaanse sensatie David Munyua. Doets trapte niet in dezelfde fout als Mike De Decker en maakte in drie sets een einde aan het dartssprookje van Munyua.

Doets won zijn eerste ronde van Matthew Dennant (3-1) en trof daardoor Munyua in de tweede ronde. De Keniaan is tot nu toe dé sensatie van het toernooi, want hij wist in ronde één de als achttiende geplaatste Mike De Decker te verslaan. Het zorgde voor een ware mediastorm, waardoor Munyua in één klap publiekslieveling werd. Dat was ook te zien bij de opkomst van Doets en de Keniaan in Alexandra Palace maandag. Munyua werd bij zijn opkomst door de hele zaal toegejuicht, terwijl de Nederlander flink werd uitgefloten bij zijn opkomst.

Onverstoorbare Doets

Terwijl bijna het hele publiek tegen hem was, liet Doets zich niet afleiden. De in Zweden woonachtige Nederlander gooide scorend uitstekend in de eerste twee sets en zijn gemiddeld bleef constant twintig tot dertig punten hoger dan dat van Munyua. Het mindere punt van Doets was echter het finishen. Hawkeye miste regelmatig wat dubbels, waardoor hij af en toe wat kansen liet liggen.

Een enorme ramp bleek dit niet, want Munyua was telkens nog wel op een afstand van Doets. De Nederlander had bijna elke leg een beurt extra om een finish te gooien en in zes pijlen lukte het vaak wel. Doets pakte set één met 3-1 in legs en set twee met 3-0 in legs, waardoor er geen vuiltje aan de lucht was voor de Nederlander.

DOETS CRUISING!



He looks unfazed by the support for David Munyua here and has moved comfortably into a 2-0 lead.



Einde voor Munyua

Munyua gooide wat minder dan tijdens zijn stunt tegen De Decker en bleef ook last hebben van een groot minpunt in zijn spel: het rekenen. Regelmatig liet de Keniaan aan het eind van de leg geen finish over, terwijl dit met slim rekenen en gooien wel had gekund. Doets deed dit wel goed en bleef scorend uitstekend gooien. Missers op de dubbels kon hij daardoor goed maken en dus won hij ook set 3 overtuigend. Doets gaat door naar de derde ronde en treft daar Nathan Aspinall of Leonard Gates. Voor de Keniaanse sensatie Munyua zit zijn prachtige tijd in het Alexandra Palace erop, maar niet zonder nog één staande ovatie van het publiek.