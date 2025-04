Ook Raymond van Barneveld loopt vol ongeloof tegen 'Nederlandse beul' aan

De weg naar de eerste kwartfinale op een Euro Tour lag open voor Raymond van Barneveld, maar tot zijn ongeloof zag hij dat de nummer 102 van de wereld hem klopte. In een spannende wedstrijd moest de Nederlander zijn hoofd buigen in Riesa voor de man die inmiddels omgedoopt is tot 'Nederland-slachter'.

De Nederlandse dartslegende (57) klopte zaterdagavond Jonny Clayton, de nummer 6 van de wereld, en kon daarmee al de kwartfinale ruiken. Eerst moest hij af zien te rekenen met Karel Sedlacek. De Tsjech is de nummer 102 van de wereld en dus 'te doen' voor Van Barneveld, die zelf de 35ste positie in bezit heeft. De zondagmiddagpartij pakte echter helemaal anders uit dan verwacht.

Gemiste matchpijlen

Sedlacek pakte met ruim 102 gemiddeld brutaal de 4-2 voorsprong. Van Barneveld knokte zich echter knap terug tot 5-4 voor en was dus nog één leg verwijderd van de zege. Hij miste twee matchdarts en zag de Tsjech terugkomen tot 5-5 en er een beslissende leg uit slepen. Die mocht de Nederlander beginnen en hij kreeg ook als eerste van de twee weer een pijl op de winnende dubbel. Hij miste dubbel-8 en toen sloeg het ongeloof toe.

Ongeloof

Met zijn hand op zijn hoofd en een gezicht vol vraagtekens vroeg hij zich intern af hoe hij ook zijn derde matchpijl kon missen. Terwijl hij nog in zichzelf gekeerd was, gooide Sedlacek wél een matchpijl uit op dubbel-20. Hij plaatste zich dus voor de kwartfinale van de Euro Tour in Riesa tegen Stephen Bunting.

SEDLACEK BEATS BARNEY!!



Karel Sedlacek capitalises on missed match darts to beat Raymond van Barneveld 6-5 to reach the Quarter-Finals. A 104.52 average in the process!



He will face Stephen Bunting in the last eight!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET3 pic.twitter.com/qekmoMmrzj — PDC Darts (@OfficialPDC) April 6, 2025

Wessel Nijman

Zondagavond komt het toernooi in Oost-Duitsland tot z'n einde en na de uitschakeling van Van Barneveld zit er nog één landgenoot in Riesa. Wessel Nijman versloeg Damon Heta, de nummer 8 van de wereld, met 6-2 en mag zich zondagavond melden voor zijn kwartfinale tegen Luke Humphries, de nummer 1 van de wereld. Bij een zege op Cool Hand zou Nijman revanche kunnen nemen voor Barney, want dan treft hij de winnaar van Bunting - Sedlacek in de halve finale.

Vloek voor Nederlanders

Sedlacek is overigens een doorn in het oog voor de Nederlanders in Riesa. Eerder schakelde hij ook al Jermaine Wattimena en Danny Noppert uit.