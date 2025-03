Irritatie over 'maniertje' Raymond van Barneveld: 'Dan denk ik, kom op man'

Dat Raymond van Barneveld na zijn nederlaag tegen Ricky Evans op de Euro Tour in Göttingen niet meteen een hand gaf, wekt irritatie bij Vincent van der Voort. De ex-profdarter vindt 'dat soort spelers' al een tijdje irritant. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door neemt hij het op voor Barney, maar geeft hij ook een kritische noot.

Van Barneveld verloor in de eerste ronde van de Euro Tour van Evans, die na zijn winnende pijl in tranen uitbarstte. Van Barneveld stond met zijn rug naar het tafereel en was vooral met zichzelf en zijn pijlenhoesje bezig. Waar dat van dartsfans op veel kritiek en zelfs haatberichten kwam te staan, daar snappen Van der Voort en collega-darter Dirk van Duijvenbode de situatie beter. "Hij heeft het waarschijnlijk niet eens gezien", weet Van der Voort.

'Het ging wat ver'

"Al die kritiek is niet terecht, hè", vindt de 49-jarige Fast Vinny. "Medeleven heb je voor de wedstrijd en hij heeft Evans ook gewoon gecondoleerd. Maar tijdens de wedstrijd is het hij of jij. Op dat moment telt de rest niet. Ik begrijp dat het voor het publiek onsportief overkwam, maar het was wel onterecht en ging wat ver. Je weet gewoon wat je hebt met Raymond als hij verliest."

Irritatie

Wel deelt Van der Voort een irritatiepuntje over Barney. "Het enige wat ik altijd irritant vind aan dat soort spelers, is dat niet gewoon eerst een hand geven. Hij gaat eerst zijn toilettas in staan pakken", doelt hij grappend op de darts-etui waar spelers hun pijlen in bewaren. "Dan denk ik: 'Kom op man, geef gewoon eerst een handje en pak daarna je spulletjes'."

'Moet je dan helemaal gaan knuffelen?'

Van Duijvenbode is het eens met Van der Voort. "Heel vervelend voor Evans, maar het is daar 1 tegen 1. Van Barneveld zat vijf uur in de auto en moest ook weer vijf uur terug voor één wedstrijdje. Je mag dan gewoon balen (als je verliest, red.) vind ik. Moet je dan helemaal gaan knuffelen?" Zelfs als ze vrienden zouden zijn, vindt Van der Voort het nog niet logisch dat je je tegenstander 'gezellig' knuffelt. "Hij heeft net van je gewonnen hè. Het is je werk!"

