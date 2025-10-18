Dirk van Duijvenbode was vrijdagavond in de eerste ronde van de German Darts Championship te sterk voor de Tsjech Karel Sedlacek. In een hoogstaand affiche trok de Nederlander door een 135-finish en een negendarter aan het langste eind. "Dit is zo'n opluchting."

Van Duijvenbode staat al jaren bekend om zijn scorende vermogen. Wanneer het loopt bij de Nederlander, vliegen de 180'ers er makkelijk in. Toch had hij tot dit jaar nog geen enkele negendarter in het professionele circuit gegooid.

In 2025 kwam daar verandering in. Hij gooide er maar liefst drie tijdens vloertoernooien, maar nu lukte het hem dus ook op het podium. "Dit is echt een droom die uitkomt", glunderde Van Duijvenbode direct na afloop van zijn partij. “Het is zo’n opluchting om er eindelijk eentje op het grote podium te gooien. Dan telt het écht. Natuurlijk ben ik daar ontzettend blij mee!”

Dirk van Duijvenbode raises the roof at Halle 39 with an incredible nine-dart leg against Karel Sedlacek!#ET14 | R1 pic.twitter.com/EjU4b3c3f2 — PDC Darts (@OfficialPDC) October 17, 2025

Richting topvorm

Van Duijvenbode verkeert dit jaar in een prima vorm. Na zijn slepende blessure komt de Aubergenius steeds beter in zijn spel. Op de World Grand Prix was hij nog te sterk voor Michael van Gerwen.

Op de German Darts Championship liet Van Duijvenbode zien welk niveau hij nog altijd kan aantikken. Sedlacek bleef goed bij, maar een 135-finish voor de wedstrijd betekende dat de Nederlander het zaterdag mag gaan opnemen tegen de Engelsman Chris Dobey. Van Duijvenbode noteerde een gemiddelde van boven de 100, dus zijn aankomende tegenstander zal gewaarschuwd zijn.

Van Duijvenbode is dit najaar nog geplaatst voor het EK en de Players Championship Finals. Wellicht dat hij ook nog meedoet aan de Grand Slam of Darts. Daarvoor zal hij zich nog moeten kwalificeren middels een kwalificatietoernooi. Deze wordt op vrijdag 31 oktober gehouden.