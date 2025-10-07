Michael van Gerwen heeft een bijzonder teleurstellende avond achter de rug tijdens de World Grand Prix. 'Mighty Mike' kwam er in de eerste ronde niet aan te pas tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode en droop na een wedstrijd om snel te vergeten af.

Van Gerwen won het toernooi al zes keer en heeft dus geweldige herinneringen aan het toernooi. In de eerste ronde trof hij zijn landgenoot Van Duijvenbode, die kort na zijn opkomst ietwat geïrriteerd leek.

Sterke start 'Aubergenius'

Aubergenius begon desalniettemin sterk aan de partij, want hij brak Van Gerwen meteen in de openingsleg. Het bleek een teken aan de wand, want Van Duijvenbode denderde sterk door en greep de eerste set overtuigend met 3-0. Van Gerwen bleef verwijderd van zijn topvorm, want hij liet opvallend veel kansen liggen.

Het ging in de tweede set lange tijd niet beter, toen Van Gerwen ook in eerste instantie niet van wat slippertjes van Van Duijvenbode niet wist te profiteren. Die kwam met 2-0 voor en had zelfs een matchdart, maar was het vervolgens plots kwijt. Van Gerwen kwam terug tot 2-2 in legs. Uiteindelijk trok Van Duijvenbode de wedstrijd toch, na de nodige matchdarts, naar zich toe en won hij na twee sets het Nederlandse onderonsje.

Wisselende resultaten Michael van Gerwen

Van Gerwen, de nummer drie van de wereld, kwam met wisselende resultaten naar de World Grand Prix. Hij boekte in september een geweldige zege in eigen land tijdens de World Series Finals, maar kon die vorm niet doortrekken tijdens de laatste Players Championships. Daarnaast kwam hij door een akkefietje in een shoarmazaak nog op vervelende wijze in het nieuws. De snelle nederlaag van deze dinsdag is opnieuw een onprettige uitslag.

Resultaten van andere Nederlanders

Met de kraker Van Gerwen - Van Duijvenbode achter de rug zijn alle Nederlanders in actie gekomen tijdens de World Grand Prix. Eerder deze dinsdag werd Gian van Veen in een fabelachtig duel uitgeschakeld door Luke Littler. Van Veen deed nagenoeg alles goed, gooide een toernooirecord qua gemiddelde, maar ging toch met 2-0 ten onder.

Op maandag waren er al vier landgenoten aan de beurt. Wessel Nijman verloor bij zijn debuut van Rob Cross, Raymond van Barneveld was net niet opgewassen tegen generatiegenoot Gary Anderson en de Nederlandse clash tussen Danny Noppert en Jermaine Wattimena resulteerde in de winst voor de eerst genoemde. Noppert speelt woensdag in de achtste finale tegen Stephen Bunting.