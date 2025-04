Topdarter heeft lak aan ongeschreven regel: 'Het komt vreemd over'

Cameron Menzies maakte er op de Euro Tour in Riesa 'weer een heel circus van' toen hij voor de beslissende leg tegen James Wade geen boksje of handje kreeg van zijn tegenstander. Maar volgens Vincent van der Voort, zelf ook geen fan van de ongeschreven regel dat je het wél doet, heeft Wade daar helemaal gelijk in.

De Nederlandse ex-profdarter steunt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door The Machine. Die koos ervoor om op 5-5 zijn tegenstander Menzies geen succes te wensen in de laatste leg. Iets wat wel heel normaal is om te doen in darts. "Het hoeft niet, nee", breekt Van der Voort een lans voor Wade. "Waarom zou het moeten?"

'Je hebt toch al een handje gegeven?'

Van der Voort vond het wel mooi hoe Menzies ermee omging. Terwijl Wade aan zijn beurt begon, schudde de Schot achter hem de lucht een hand. Maar dat de Engelsman de ongeschreven regel aan z'n laars lapte, begrijpt hij ook. "Je hebt vooraf toch al een handje gegeven? Het is er op de een of andere manier in gekomen om het wel te doen. Je tegenstander een prettige wedstrijd wensen? Niet! Dat is niet zo."

'Komt vreemd over'

Wade koos ervoor om in zijn ritme te blijven en zich meteen om te draaien naar het bord en verder te gooien. Uiteindelijk ging de veelbesproken Menzies er alsnog met de zege vandoor. "het is allemaal heel sportief naar elkaar bedoeld en dat begrijp ik wel, maar ik vind niet dat het moet", is Van der Voort van mening. "Het komt wel een beetje vreemd over. Maar het geeft misschien ook wel wat spanning bij je tegenstander."

'Ik kom niet om vriendelijk te zijn'

Van der Voort was in zijn tijd als prof ook geen fan van de ongeschreven regel. "Ik kom daar niet om vriendelijk te zijn. Ik kom om te winnen. Het is niet verplicht, maar wel gebruikelijk om te doen. Maar het is geen moetje."

