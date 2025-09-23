Luke Littler spot met alle dartswetten. Hij debuteerde op zestienjarige leeftijd op het WK darts en bereikte daar verrassend genoeg de finale. Inmiddels is Littler anderhalf jaar verder en heeft hij zowat alle grote prijzen gewonnen. Maar er is concurrentie op komst...

Mitchell Lawrie is de volgende naam om in de gaten te houden. De veertienjarige darter uit Schotland breidde onlangs zijn prijzenkast nog wat uit. En hoe. Lawrie won de British Open door in de finale met 5-0 af te rekenen met landgenoot Ryan Hogarth. Dat deed Lawrie met waanzinnige statistieken voor zijn leeftijd: een gemiddelde van 102,95 en drie 180's.

Concurrent voor Luke Littler

Lawrie pakte de titel een maand nadat hij de jongste winnaar van de Welsh Open werd. Fans zijn dan ook vol lof over de jongeman. Zij voorspellen een gouden toekomst voor Lawrie, die de concurrent moet zien te worden voor Littler. "Hij is net zo goed als Littler op zijn veertiende", viel te lezen op X. Toch was er ook kritiek.

HE'S DONE IT AGAIN! 🤯



Less than a month after becoming the youngest Welsh Open champion, Mitchell Lawrie has done the same at the British Open.



The 14-year-old beat fellow Scot Ryan Hogarth 5-0 in the final, throwing 3 180s and averaging 102.95! pic.twitter.com/nNxmZLMHyE — WDF Darts (@DartsWDF) September 22, 2025

"Hij is een geweldige speler, maar ik denk dat hij wat minder levendig moet zijn. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn tegenstanders. Hij slaat de hele tijd op zijn handen, kreunt en zwaait met zijn armen en loopt steeds langzamer terwijl hij zijn pijlen ophaalt", viel de volger op. Maar het talent van Lawrie staat buiten kijf: "Qua vaardigheden is hij absoluut ongelooflijk."

'Littler-achtig'

Lawrie en Littler hebben een paar gemene delers. Niet alleen begint hun achternaam met dezelfde letter, ze spelen ook nog eens allebei in het paars. "Wees niet verbaasd als hij in december al meedoet aan het WDF World Championship", reageerde een dartsfan op de superprestatie van Lawrie.

Littler deed nooit mee aan het WDF WK. The Nuke doorliep de jeugdtoernooien van de PDC, werd er wereldkampioen en maakte dus in korte tijd enorme indruk. Inmiddels is hij als nummer 2 van de wereld niet meer weg te denken uit de top.