Na zeven pogingen is het dan eindelijk raak voor Luke Littler. De achtienjarige topdarter deelt op zijn Instagram dat hij eindelijk is geslaagd voor zijn theorie examen voor zijn rijbewijs.

Littler deelde afgelopen donderdag dat hij voor de zesde keer was gezakt voor zijn theorie examen. Maar een dag later is het wel raak voor de nummer twee van de wereld. Op zijn Instagram deelt Littler een formulier van zijn testuitslag, waarin te zien is dat hij is geslaagd voor zijn theorie examen voor zijn rijbewijs. "We gaan kijken, natuurlijk gaan we kijken'', schrijft de Engelsman bij zijn bericht.

Droomauto

Na het behalen van zijn theorie examen mag Littler eindelijk dromen van zijn eerste eigen auto. En welke hij wil, weet de achtienjarige topdarter al. Een Mercedes-Benz A-klasse staat bovenaan zijn lijstje. Het goedkoopste model van deze auto kost 30.000 Britse ponden. Een schijntje voor Littler, hij verdiende na zijn verloren finale van Michael van Gerwen in de World Series of Darts Finals in Amsterdam, al 40.000 Britse ponden.

Hungarian Darts Trophy

Littler moet nog even wachten om zijn praktijk examen te doen. Dit weekend staat namelijk het Euro Tour-toernooi in Boedapest op het programma. Luke the Nuke komt zaterdagavond voor het eerst in actie. Hij speelt dan tegen de winnaar van de partij tussen Joe Cullen en Lukas Wenig.

Mysterieus bericht

Dartsfans waren in shock door het bericht wat Littler donderdag op zijn Instagram-account plaatste. In een video hintte hij op een afscheid van de dartsport. "Het is tijd dat ik dingen ga doen waar ik écht van hou'', vertelde hij daarin.

Uiteindelijk bleek het om een reclamestunt te gaan. Vlak voordat Littler wereldkundig maakte geslaagd te zijn, deelde hij een campagnevideo voor het voetbalspel FC 26.

