Mervyn King is vrijdag na een jaar afwezigheid terug op het WK darts. De door de wol geverfde Engelsman speelt in de middagsessie zijn openingswedstrijd tegen Ian White. In de nieuwste uitzending van Sportnieuws.nl Darts Draait Door delen presentator Damian Vlottes en ex-topdarter Vincent van der Voort heerlijke anekdotes over 'eenling' King.

"Die kan ik al heel lang. Vooral Mervyn King", vertelt Van der Voort als hem in Sportnieuws.nl Darts Draait Door wordt gevraagd naar de partij tussen Ian White en Mervyn King op de vrijdagmiddag van het WK darts. Vlottes vraagt naar hoe King als speler is en Van der Voort typeert de routinier als een echte 'eenling'. Volgens de oud-darter is King altijd op zichzelf en mengt hij zich niet veel onder de andere darters. "Je hoeft niet te denken om even samen een drankje te gaan doen aan de bar", schetst Van der Voort.

Volgens Van der Voort is King in een ander aspect ook een opvallende speler. De Engelsman is altijd het eerst aanwezig bij toernooien en gooit bijna altijd het meest in van iedereen. "Ik weet nog een keer dat ik de vierde partij van de middag moest spelen bij het EK. Hij moest de zesde van de avond en hij ging al naar de zaal toe. Ik dacht die gaat even een uurtje ingooien, maar die had zijn tas en zijn wedstrijdshirt al bij. Die bleef de hele dag daar en gewoon winnen. Echt bizar", vertelt Van der Voort over de discipline van King.

Stevige eter

Ook Vlottes zag King een keer in een restaurant en daar viel hem iets opvallends op. "Hij lunchte de tafel naast mij. We hebben hier een dartbord liggen, nou zijn pizza was nog groter. En een bord pasta ging erin. Daarna gingen aan tafel even de oogjes dicht", vertelt de presentator terwijl hij en Van der Voort in lachen uitbarsten. De ex-darter voorspelt overigens wel dat King zijn partij tegen White zal winnen en Van der Voort vindt het razend knap dat de routinier via de Challenge Tour alsnog het WK heeft gehaald.

Beveiliging

Van der Voort deelt tot slot nog een heerlijke anekdote over de gedrevenheid van King. Het is een verhaal dat stamt uit de tijd van de toernooien van de bond BDO op het iconische Lakeside. "Mervyn zat als enige nog bij de BDO en ze wisten dat hij weg zou gaan. Dus die gingen ze het een beetje moeilijk maken. Toen had hij een beveiliger ingehuurd om bij zijn ingooien in te staan. Toen stond er een kerel van twee bij twee meter bij zijn ingooi zodat niemand hem lastig kon vallen. Dat vond ik ook wel grappig."

