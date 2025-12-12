Jamai van den Herik kon na één dag al zijn pijlen pakken op het WK darts. De 22-jarige Nederlander debuteerde tegen de stugge Madars Razma (1-3 verlies) en maakte een zenuwachtige indruk. Van den Herik toonde zich ook een te goede verliezer. Dat zag voormalig prof Vincent van der Voort ook.

Damian Vlottes noemt de partij tussen Van den Herik en Razma 'het zwaarst om door te komen' van dag 1. "Was natuurlijk interessant omdat er een Nederlander in zat, maar het was wel de meest pittige partij van de avond", stelt hij tegen ex-darter Vincent van der Voort in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Je zag aan alles dat hij niet zichzelf was die wedstrijd", vindt de analist.

"Hij heeft wel gevochten voor wat hij waard was. Maar als je kijkt hoeveel pijlen hij onder de triple 20 gooide, en onder de triple 19... Dan zag je gewoon dat er te veel spanning op zit. Het was even te slap, maar het is ook niet vreemd. Voor de eerste keer dat hij op een groot podium staat. Daar moet je maar afwachten of het goed loopt", aldus Van der Voort.

'Groentje'

"Je ziet echt wel dat het nog een groentje is daar in", zegt Van der Voort over Van den Heriks gedrag op het grote podium in Alexandra Palace. "En dat er nog wel een hoop geschaafd moet worden aan hem." Bij Viaplay vertelde de ex-darter dat de debutant 'niet overstraalde van persoonlijkheid'. Van der Voort: "Dat zal hij wel moeten ontwikkelen. Dat je een beetje daar als een als als grote meneer gaat staan."

Volgens Van der Voort zit dat er van nature niet in bij Van den Herik. Hij noemt het debuut 'een wijze les' voor zijn landgenoot. "Nu moet hij zich het komende jaar gaan ontwikkelen en zorgen dat hij er volgend jaar weer staat", benadrukt de dartskenner.

Opmerkelijk moment

Vlottes weet dat Van den Herik een 'rustige, lieve jongen' is. Dat toonde de 22-jarige darter toen hij de pijlen van zijn tegenstander opraapte nadat hij had gewonnen. "Zou jij dat ooit doen?", vraagt hij aan Van der Voort. "Nee", is hij resoluut. Dat had Razma in de ogen van Van der Voort zelf moeten doen. "Een hele aardige jongen. Dat zie je aan alles. Het is geen hufter of zo. Maar dat soort dingen kan je nog leren, dat het is allemaal voor hem allemaal nog nieuw."

Het interview na afloop met Raymond van Barneveld kon Van der Voort wel bekoren. "Hij was zelf ook niet tevreden. Het is niet zo dat hij daar stond van: nou ja, ik stond er maar wel mooi", benoemt Van der Voort. "Het waren niet van die nikszeggende antwoorden." Achteraf zal Van den Herik balen, want er lagen mogelijkheden om op 2-2 in sets te komen. "Dat is best wel zonde", sluit Van der Voort af.

