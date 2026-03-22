Topdarters Michael van Gerwen en Luke Humphries kunnen het goed met elkaar vinden. Dat bleek wel uit opgedoken beelden na de Premier League Darts in Dublin. De nummers vier en twee van de wereld zetten de Ierse hoofdstad 'op stelten' in een lokale feestgelegenheid en beleefden de grootste lol. Op de Euro Tour in het Belgische Wieze verklaren ze hun opmerkelijke avondje-uit met een grote glimlach.

Al dansend in een VIP-ruimte in een discotheek in Dublin genoten Van Gerwen (36) en Humphries (31) zienderogen van een kleine ontsnapping uit de drukke dartswereld. Ze lachten breeduit en sloegen elkaar op de schouders terwijl ze hun beste dansmoves toonden. "Ik krijg vaak kritiek dat ik geen persoonlijkheid zou hebben, maar dat heb ik echt wel", zei Humphries tegen Sportnieuws.nl. "Ik hou ervan te lachen en af en toe te zingen. Michael en ik hebben een mooie avond gehad."

'We zijn op stap geweest'

De Engelsman en de Nederlander werden allebei in de halve finales van de Premier League Darts in Dublin uitgeschakeld en hadden dus wel even de tijd om de bloemetjes buiten te zetten voordat ze naar de Belgische Euro Tour moesten. "We zijn op stap geweest en hebben wat gezongen. Op dat moment dacht ik dat ik beter klonk dan bleek toen ik het terug zag. Op dat moment vond ik mezelf erg goed. Dat was het misschien niet, maar dat boeit me ook echt niet. Ik heb het naar mijn zin gehad."

'Dan hoef ik niet zo vroeg op'

Ook Van Gerwen genoot nog na van het avondje-uit met zijn collega. "We hebben een drankje gedaan, ook een keer leuk. Zij doen dat iets vaker dan ik. Dit was mijn eerste keer en af en toe is dat ook leuk." Alleen Humphries en de Nederlander doken op, de andere spelers lagen volgens een grappende Humphries 'saai in bed'. "Sommige spelers hadden een vroege vlucht, maar ik vind het fijn om later te vliegen en wat meer te relaxen. Dan hoef ik ook niet zo vroeg op."

'Moet hem wat in toom houden'

Hij en Van Gerwen vinden het leuk om weleens op stap te gaan. "Ik zal hem wat in toom moeten houden, want ik wil niet zo vaak op stap", knipoogde de Engelsman. Van Gerwen trapt zelf ook op de rem, omdat er dit jaar veel op het spel staat voor hem. Hij moet zijn vierde positie op de wereldranglijst met hand en tand verdedigen. "Ik moet zorgen dat ik goed geconcentreerd ben op de rankingtoernooien. Dit weekend is ook belangrijk voor mij."