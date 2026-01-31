Liefst tien Nederlandse darters mét een tourkaart van de PDC hebben van de dartsbond toestemming gekregen om volgend weekend mee te doen aan de Dutch Open. In Assen is dan het jaarlijkse dartsfestijn waar duizenden mensen op afkomen. Tot voor kort was het 'verboden' voor profdarters om mee te doen.

Vincent van der Voort kreeg eerder nul op het rekest toen hij met zijn zoon Kevin mee wilde doen aan het koppeltoernooi, maar de PDC is inmiddels bijgedraaid. Omdat de finaledag van de Dutch Open op televisie wordt uitgezonden, is het WDF-toernooi in principe een directe concurrent van de PDC. Daardoor was het voor tourkaarthouders jarenlang verboden om mee te doen, maar daar kwam vorig jaar voor het eerst verandering in en nu plukken liefst tien topnamen daar de vruchten van. De opvallendste: Dirk van Duijvenbode.

Dirk van Duijvenbode

Aubergenius is de nummer dertig van de wereld bij de PDC, maar gaat toch meedoen aan het koppeltoernooi bij de amateurs. Hij begint vrijdag 6 februari om 13.00 uur met voormalig prof Maik Kuivenhoven aan het koppeltoernooi. Maar hij is niet de enige bekende Nederlander op de Dutch Open. WK-stunter Wesley Plaisier, die in Ally Pally Gerwyn Price uitschakelde, is er ook bij in De Bonte Wever in Assen. Hij koppelt samen met tourkaarthouder Dennie Olde Kalter.

Nieuwe planning

Andere bekende namen die meedoen zijn Jimmy van Schie, Jeffrey de Zwaan, Richard Veenstra, Chris Landman, Marvin van Velzen en Jurjen van der Velde. Sowieso heeft de Dutch Open er dit jaar alles aan gedaan om zoveel mogelijk topnamen naar het toernooi te lokken. De afgelopen edities werden in hetzelfde weekend georganiseerd als de World Masters bij de PDC, maar is nu voor het eerst een weekend later. Zo kan Van Schie, die door de kwalificaties van het tv-toernooi kwam en in de eerste ronde verloor van Ross Smith, gewoon meedoen aan het grootste amateurtoernooi ter wereld.

Vincent van der Voort van Sportnieuws.nl Darts Draait Door

De topnamen mogen overigens alleen meedoen bij de koppels. Voor het singletoernooi zijn bovenstaande spelers niet ingeschreven. Vincent van der Voort, maker van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door, doet met toptalent Quinn Sneeboer ook mee aan de koppels van de Dutch Open.