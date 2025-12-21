Dirk van Duijvenbode toonde zich zondagavond van zijn sportiefste kant door 'gewoon' bij Viaplay aan te schuiven om naar het WK darts te kijken. De Nederlandse topdarter had er ook voor kunnen kiezen om vlak na zijn deceptie af te zeggen, maar besloot zijn afspraken na te komen.

Zaterdagmiddag kwam hij in de tweede ronde tot een verrassende uitschakeling. James Hurrell was in een thriller met 3-2 in sets te sterk. Een enorme deceptie, die volgens Van Duijvenbode ook nog wel even duurt om te verwerken. Presentator Jacques Nieuwlaat had er alle begrip voor. "Zijn we eigenlijk een paar dagen te vroeg met je uitnodigen hier?", begon de dartskenner. "Eigenlijk wel", moest Van Duijvenbode toegeven. "Het is best nog wel een deceptie, maar het is wat het is."

'Afspraken gemaakt'

"Het heeft eigenlijk nog een paar dagen nodig. Maar ik heb afspraken gemaakt met mensen om hier te komen. Dus dan doe ik dat gewoon." Toch ontkwam Aubergenius er niet aan om zijn verloren wedstrijd terug te kijken en te analyseren. Al grapte hij er nog over dat hij niet zou kijken als de beelden vertoond werden. Dat deed hij toch maar wel. Hij legde zichzelf langs de meetlat en gaf vooral zijn verstoorde voorbereiding 'de schuld' van zijn matige optreden tegen Hurrell op het WK.

'Ik was net iets te gestresst'

Hij gaf voor de wedstrijd en direct erna al aan dat zijn voorbereiding te wensen overliet tegen Hurrell en dat dat hem de kop kostte. "Het ging allemaal veel sneller dan verwacht. Ik bouw normaal gesproken mijn rust in mijn voorbereiding in. Dat is altijd mijn houvast. Dan heb ik gedaan wat ik kon en dat was nu niet. Dat zorgde voor stress. Ik moest twintig minuten wachten op mijn interviews en de twee wedstrijden voor de mijne gingen allemaal ook veel sneller dan verwacht. Maar dat is dan zo, ik geloofde nog steeds dat ik kon winnen en ging ook vol vertrouwen het podium op, maar ik was net iets te gestresst."

