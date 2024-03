Boze Michael van Gerwen haalt hard uit naar 'amateuristisch' Viaplay: 'Echt verschrikkelijk'

Michael van Gerwen was donderdagavond alles behalve blij met de manier waarop hij zijn reactie moest geven na de zesde speelronde in de Premier League. De Nederlander verloor in Brighton kansloos van Rob Cross, maar na afloop maakte hij zich er vooral druk om de manier waarop hij een interview moest geven.

Van Gerwen moest na de nederlaag via een videoverbinding inbellen met de Viaplay-studio, maar daar was hij absoluut niet van gediend. "Arjan van der Giessen was in Engeland, waarom is hij hier niet? Dit is een mooi bericht naar jullie. Ze moeten gewoon mensen naar Engeland sturen. Nu moet het via de laptop. Vorige week zag ik er uit als een of andere debiel. Daar baal ik gewoon van. Nog meer van dat dan van mijn eigen spel, moet je nagaan."

'Amateuristisch'

Volgens Van Gerwen komt het heel gek over naar de rest van de darters, dat Viaplay hem via een videoverbinding om een reactie vraagt. "Als je mij niet kan verstaan, dan ligt dat aan die laptop. Dit komt gewoon heel amateuristisch over naar de rest van de wereld. Wij darters komen van heel ver en dan komen jullie hier gewoon met een laptop aan te zetten. Het is gewoon echt verschrikkelijk. Het heeft niks mijn spel te maken, want dat was gewoon niet goed. Dit heeft ook geen zin om verliezers te interviewen, want er komt niks zinnigs uit."

Vertraging

Ook vertelt Van Gerwen dat zijn voorbereiding op de Premier League in Brighton geen ideale was. Eerder zat hij met een blessure aan de schouder, maar nu gooide de vliegreis roet in het eten. "Gisteren was geen fijne voorbereiding. Ik had een vertraging van 6,5 uur op Schiphol, dus ik kwam hier pas om twee uur in de nacht aan in mijn hotel. Ook dat hoort erbij als je veel reist."

Overigens staat Van Gerwen er in de Premier League na zes speelronden prima voor. Hij voert met vijftien punten de ranglijst aan, voor nummer 2 Luke Humphries (12 punten), nummer 3 Luke Littler (11 punten) en nummer 4 Rob Cross (11 punten).